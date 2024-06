Knallhartes Survival-Horrorspiel für PS5: Schnappt euch diesen Action-Hit jetzt zum Top-Preis!

Wer nach einem harten, brutalen Horror-Shooter sucht, sollte dieses Spiel auf keinen Fall verpassen.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der ohnehin schon besten Survival-Horrorspiele überhaupt in einer aktualisierten und stark verbesserten Version günstig im Sonderangebot bekommen: Das Anfang 2023 erschienene Dead Space Remake ist in der PS5-Version gerade um 63 Prozent reduziert. Hier geht’s direkt zum Sonderangebot:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Dead Space Remake: Ein Muss für Fans von Survival-Horror!

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Das neue Dead Space ist ein hervorragendes Remake des Horrorklassikers, obwohl oder vielleicht gerade weil sich im Vergleich zum Original gar nicht so viel geändert hat. Die Grafik wurde natürlich deutlich verbessert und das Raumschiff, durch das ihr euch kämpfen müsst, wurde mit vielen neuen Details ausgestattet. Außerdem gibt es neue Dialoge und der Protagonist kann nun sprechen. Ansonsten bleibt das Remake der Vorlage weitgehend treu.

Die bessere Technik führt jedoch dazu, dass die Atmosphäre sogar noch packender ist als im Original. Das liegt zum Teil daran, dass noch viel beeindruckender mit Licht und Schatten gespielt wird und die Monster, die sich aus der Dunkelheit herausschälen, noch furchterregender aussehen und noch besser animiert sind.

Das Abtrennen von Gliedmaßen, um Gegner zu verlangsamen oder ihnen Angriffsmöglichkeiten zu nehmen, ist in Dead Space von großer Bedeutung.

Es liegt aber auch am hervorragenden Sounddesign: Ein Knarren, Klappern und Pochen in wenigen Metern Entfernung lässt uns regelmäßig fast das Herz stehenbleiben und uns in der Fantasie die fürchterlichsten Schrecken ausmalen, obwohl noch gar keine Gefahr zu sehen ist.

Aber Horroratmosphäre ist nicht alles, was Dead Space zu bieten hat. Auch das Shooter-Gameplay ist hervorragend gelungen, was insbesondere an der abwechslungsreichen Waffenauswahl und dem spektakulären Trefferfeedback liegt. Insbesondere der Plasma-Cutter, durch den man Monstern die Gliedmaßen abtrennen kann, sofern man über genügend Zielgenauigkeit verfügt, fühlt sich nicht nur sehr befriedigend an, sondern ist auch von taktischer Bedeutung, um Feind zu verlangsamen.

Insgesamt ist das Dead Space Remake ein hervorragendes Spiel und ein Muss für alle Fans von hartem, brutalem Survival-Horror. Das sehen nicht nur wir so, sondern auch die internationale Presse. Der weltweite Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei 89 Punkten, was sehr nah an unserer eigenen Wertung ist, wie ihr hier nachlesen könnt:

