Pokémon TCG-Fan öffnet Sammelordner und erlebt Schock - Ein Knick zieht sich durch ein Sleeve und 6 wertvolle Karten sind ruiniert: "Ich werde wirklich weinen"

Da weint das Sammlerherz.

Wer Sammelkarten ganz "nackt" ohne Hülle herumzeigt, wird von der Community schnell gerügt. Kein Wunder, schließlich entscheidet der Zustand einer Karte über ihren Wert. Daher ordnen Fans ihre Sammlung in der Regel feinsäuberlich in Hüllen ein und packen sie in Ordner. Aber auch dabei kann einiges schiefgehen, wie dieser Post eindrucksvoll belegt.

Pokémon TCG-Fan öffnet Sammelmappe und erlebt böse Überraschung

Reddit User Zareldo berichtet von dem Missgeschick und zeigt die Folgen. In der Sammelmappe sind vier Reihen Karten einsortiert und durch die Mitte der einen geht ein richtig fieser Knick. Dazu berichtet der User: "Ich werde wirklich heulen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber eine Seite in meinem Ordner hat's erwischt."

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Auf den zwei Bildern sind Vorder- und Rückseite mit insgesamt sechs Karten zu sehen. Darunter sind beispielsweise ein Galar Lavados V, ein Dragoran V und ein Guardevoir ex. Allerdings handelt es sich nicht um die englischen und noch wertvolleren Karten, sondern um koreanische Karten, die zumindest nicht ganz so sehr aufs Portemonnaie schlagen, wie auch User kaneki_ken_6_6_6 auffällt.

Der Pokémon-Fan sammelt ebenfalls Karten aus dem Land und tröstet damit, dass es nicht ganz so teuer wird, sie zu ersetzen wie die englischen. Darauf antwortet Zareldo: "Deshalb sammle ich koreanische – das ist nicht so teuer. Es ist zwar immer noch scheiße, aber ich werde es überleben." Trotzdem dürfte sich der Wert der zerstörten Karten auf rund 500 bis 600 Euro belaufen (via cardmarket).

Eine Person denkt zunächst, dass der Knick erst mal gar nicht so schlimm aussieht und überlegt, ob die Karten wohl zu retten wären. Zareldo zeigt allerdings die Rückseite von einem Exemplar noch mal ohne die Hülle und macht dabei deutlich, dass diese doch ziemlich hinüber ist.

Wie könnte das passiert sein?

Natürlich wird auch diskutiert, wie es dazu gekommen sein könnte. Ein User deutet sogar an, dass es sich um mutwillige Zerstörung handeln könnte und fragt den Sammelkarten-Fan, ob womöglich jemand eifersüchtig auf ihn ist. Doch darauf reagiert der Fan direkt mit: "Ich habe das mir selbst zuzuschreiben."

664tcg glaubt, dass da ordentlich Wucht im Spiel war und mutmaßt, die Mappe müsse fallengelassen sein worden oder jemand könne sich beispielsweise draufgesetzt haben. Der User berichtet, wie er oder sie seine Katze einmal auf der eigenen Mappe erwischt habe. An so etwas kann sich Zareldo aber nicht erinnern.

WaffleHouseFighter hat allerdings die Erklärung parat, die den Fan letztendlich überzeugt:

Die Kunststofflaschen haben sich in den Laschen der gegenüberliegenden Seite verfangen, und du hast den Ordner geschlossen, ohne das Problem zu bemerken, was nicht deine Schuld ist. Deshalb benutze ich diese großen Ordner nicht. Es fühlt sich wirklich an, als würde das Umblättern irgendwann zu einem Knick führen.

Zareldo hält das für die logischste Erklärung und wir finden auch, dass das durchaus Sinn ergibt, gerade da der User nicht bemerkt hat, dass irgendetwas Dramatisches mit dem Ordner passiert ist. In jedem Fall ist das eine Lehre, sogar äußerst vorsichtig mit Sammlerstücken umzugehen, wenn sie eigentlich sachgemäß aufbewahrt sind.

Ist euch schon mal etwas Ähnliches mit einem Ordner passiert oder hattet ihr bisher das Gefühl, dass eure Karten gut aufbewahrt sind?