Pokémon TCG-Fan checkt Koffer am Flughafen ein und merkt später, dass über 200 Karten daraus gestohken wurden – im Wert von knapp 4000 Euro

Das ist nur eine der hoch bewerteten Karten, die einem TCG-Fan am Flughafen gestohlen wurden (Bildquelle: Reddit AsukaLangleyLuvr).

Teure Sammelkarten von A nach B zu bewegen, ist ein Unterfangen, das vielen Fans Sorgen bereitet. Oftmals ist das nötig, um die Karten graden zu lassen (bedeutet: eine offizielle Bewertung zu bekommen, die den Wert steigert). Aber auch bei Umzügen oder einer persönlichen Übergabe bei Verkäufen stellt sich die Herausforderung.

In den sozialen Medien warnen viele vor dem Postversand, aber auch die Reise mit der Sammlung sollte gut geplant werden. Bei diesem Fan hat es sich jedenfalls gerächt, dass er seine Karten im Koffer aufgegeben statt im Handgepäck transportiert hat.

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Pokémon TCG-Fan reist mit großer Kartensammlung und sie wird gestohlen

Reddit-User AsukaLangleyLuvr berichtet von einem Diebstahl, der sich am internationalen Flughafen von Sacramento in Kalifornien ereignet hat.

Die Person hat ihre gut 200 besonderen Karten in Ordnern transportiert und hatte darüber hinaus auch noch einen Haufen lose Exemplare dabei, die vermutlich bei dieser Art der Aufbewahrung nicht allzu viel wert sein dürften.

Der Koffer wurde bei der Gepäckkontrolle gecheckt und danach wurde nur die Kartensammlung entwendet. Alles andere, wie Schuhe und Kopfhörer, sei unangetastet geblieben. In einem weiteren Kommentar vermutet der Reddit-User, dass die Ordner beim Durchleuchten des Koffers das Interesse eines Diebes oder einer Diebin geweckt haben.

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Angehängt sind dann auch ein paar Bilder von den Karten samt Grading. Einige davon haben die höchste Bewertung PSA-10 erhalten.

Ein anderer User hat sogar exakt die (logischerweise abgelaufene) Auktion entdeckt, bei der AsukaLangleyLuvr eine der Karten erst vor wenigen Wochen erstanden hat, nämlich das IR (Illustration Rare) Gelatwino mit der höchsten Bewertung.

Dafür alleine hat der User umgerechnet knapp 200 Euro ausgegeben. Auch das IR Maskabaja mit PSA-10 wurde auf eBay kürzlich für 100 bis 180 Euro gehandelt. Die gesamte Sammlung soll laut dem Fan umgerechnet knapp 4000 Euro wert gewesen sein.

Wie die Geschichte ausgeht, wissen wir aktuell noch nicht. Der User hat Anzeige erstattet, bittet aber auch die Community um Mithilfe, falls welche der Karten irgendwo auftauchen. Bisher gibt es aber zumindest noch keine Info darüber, dass etwas davon Erfolg hatte. der Diebstahl liegt allerdings auch erst ein paar Tage zurück.

In jedem Fall lässt sich daraus lernen, dass wertvolle Sammlungen am besten immer im Handgepäck transportiert werden sollten. Dass am Flughafen mit Sammelkarten generell so einiges schiefgehen kann, lest ihr auch in den anderen oben verlinkten News.

Wart ihr schon mal mit teuren Sammlerstücken unterwegs? Egal, ob Pokémonkarten oder etwas anderes. Erzählt uns, wie ihr das gehandhabt habt.