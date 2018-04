Knights of Light - Historisches Action-RPG will sich an The Witcher 3 orientieren

Mit Knights of Light möchte ein kleines Entwicklerteam aus Ägypten auf den Spuren von The Witcher wandeln. Das Rollenspiel von CD Project Red steht vor allem in Sachen authentischer Open World Pate, denn Rumbling Games möchte den kompletten Irak des 7. Jahrhunderts glaubhaft in ihrem neuen Spiel abbilden. Die Spieldauer von Knights of Light soll mindestens 60 Stunden betragen.

Das mittelalterliche Action-RPG soll sich um die islamischen Eroberungen um 636 drehen, besonders die Auseinandersetzung zwischen der muslimischen Armee und dem Sassanidenreich. Im Fokus des Titels sind mehrere bisher noch nicht benannte historische Figuren, die eine Rolle in der Schlacht von al-Qadisiya und weiteren historischen Auseinandersetzungen dieser Zeit spielten.

Einen ersten Blick auf die Welt und Kämpfe von Knights of Light gibt es bereits, denn Rumbling Games hat eine Pre-Alpha-Demo sowie weitere Videos rund um das Spiel auf ihren YouTube-Kanal (via VG247) gepackt:

Angekündigt wurde Knights of Light für PS4, Xbox One und PC. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht.

Was haltet ihr bisher von Knights of Light?

Knights of Light - Screenshots ansehen