Kojima über Battle Royale-Games: Leichter Weg, um Geld zu machen

Die San Diego Comic Con 2019 brachte wieder einige Ankündigungen für neue Filme und Serien mit sich. Auf einem Panel war auch Hideo Kojima zugegen und zeigte dort das Boxart und das Steelbook von Death Stranding. Laut The Hollywood Reporter Patrick Shanley äußerte sich Kojima dabei auch zu Battle Royale Games wie Fortnite oder PlayerUnknown's Battlegrounds.

Das hat Kojima zu Battle Royale-Spielen zu sagen:

Daraufhin kam noch der Nachsatz: "Das will ich nicht machen". Für diese Aussage hat er dann wohl eine Menge Applaus erhalten. Kojima selbst legt bei seinen Spielen natürlich mehr einen Fokus auf die Story und sorgt mit Death Stranding aktuell vor Release weiterhin bei den Spielern für viele Fragezeichen zu genau dieser.

Kojima just took a shot at Fortnite: "The easiest way to make money is to make a game where everyone is on an island trying to shoot each other. I don't want to make that." Big applause followed