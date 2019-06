Cyberpunk 2077 - Keanu Reeves ist Johnny Silverhand: Das wissen wir

Das war eine saftige Überraschung. Auf der E3 2019-Pressekonferenz haben Microsoft und CD Projekt RED nicht nur das Release-Datum von Cyberpunk 2077 mit einem neuen Trailer verraten. Nein, es gab auch eine weitere Überraschung: Keanu Reeves ist Teil des kommenden SciFi-Rollenspiels.

Und Fans der Pen and Paper-Vorlage wissen auch sofort, welchen Charakter Reeves spielen wird.

Keanu Reeves ist Johnny Silverhand

Im Subreddit zu Cyberpunk 2077 schrien sofort Kenner der Pen and Paper-Vorlage auf: Keanu Reeves ist Johnny Silverhand. Dies bestätigen Nun auch die Macher via Pressemitteilung.

Doch wer verbirgt sich hinter diesem Charakter?

Das Cyberpunk-Wiki beschreibt die Figur als idealistischen Rockerboy mit einem Chrom-Arm. Er war Sänger und Gitarist einer Band namens Samurai.

Doch hier stimmt etwas nicht. Wie die aufmerksamen Kollegen der GameStar schreiben, wird im letzten Gameplay-Trailer gesagt, dass Silverhand eigentlich bereits seit einem Jahr tot ist. Im neuen Trailer steht er aber quicklebendig vor unserer Hauptfigur V und will "die Stadt niederbrennen".

Wir können nur raten, was Silverhand in der Story von Cyberpunk 2077 vor hat. Doch der aktuelle Trailer erweckt jedenfalls den Anschein, dass er an unserer Seite kämpft und womöglich als unser NPC-Sidekick auftritt.

Freut ihr euch über Keanu Reeves?