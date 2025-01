Die ganzen Switch 2-Leaks machen es mir unmöglich, mich auf die offizielle Enthüllung durch Nintendo zu freuen

Die Leaks zur Switch 2 nehmen Dennis den Zauber der offiziellen Enthüllung der neuen Konsole.

Für das Spielkind in mir gibt es kaum etwas Schöneres als große Showcases, die gleich eine Fülle an spannenden Videospielen zeigen. Erinnert ihr euch noch an die legendäre Enthüllung von God of War auf der E3 2016? Was war das für eine Überraschung, als plötzlich der sichtbar gealterte Kratos aus dem Schatten hervorkam. Hach, die E3 …

Noch spannender als die Enthüllung von potenziellen Spiele-Highlights ist aber die Enthüllung neuer Konsolen – erst recht bei Nintendo. Denn hier wusste ich in der Vergangenheit nie, was mich erwartet. Was hat sich Nintendo innovatives beim Formfaktor einfallen lassen, welches Gimmick wurde verbaut?

Doch der große Zauber der Enthüllung ist bei der “Switch 2” bei mir dank zahlreicher Leaks schon jetzt fast vollständig verflogen und das ist einfach sehr, sehr schade.

Dennis Michel Dennis hat sich seit seinem gelben Game Boy mit einer Ausnahme – Sorry, N64 – jede Konsole von Nintendo geholt und selbst mit seiner Wii U eine kurze, aber verdammt gute Zeit erlebt. Auch auf die neue Konsole freut er sich riesig, findet es jedoch überaus schade, dass die Überraschung der offiziellen Enthüllung diesmal größtenteils ausbleibt.

Das Netz hat die “Switch 2” bereits enthüllt

Dass Details einer neuen Konsole im Vorfeld der offiziellen Enthüllung ausgeplaudert werden, ist wahrlich nicht neu. So wussten wir zuletzt schon vor Sonys Präsentation der PS5 Pro, wie das Gehäuse mit den drei markanten Rippen auf den Seitenplatten aussieht und auch, dass PSSR eine der großen technischen Neuerungen wird.

Doch die Leaks zur “Switch 2” nehmen seit Wochen eine ganz neue Dimension an: Im Netz kursieren Bilder der Ladestation, der neuen Joy-Cons und jüngst eine Replika der kompletten Konsole auf der CES 2025 – über letztere durfte sogar offiziell berichtet werden, wie der Artikel von Netzwelt.de beweist.

Doch hier hört die Liste der bereits bekannten Details zu Nintendos nächster Konsole noch lange nicht auf. Die Hardware-Specs samt glaubhaften Infos zum neuen LCD-Display wurden ebenfalls vorab geleakt und zu guter Letzt auch einige Spiele, wie der Port von Zelda: Breath of the Wild.

Wollt ihr übrigens stets auf dem Laufenden bleiben, wie es um den Reveal der “Switch 2” steht, schaut gerne in unseren Live-Ticker:

Nintendo Switch 2 Der Reveal im Live-Ticker: Alle aktuellen Infos zur bevorstehenden Ankündigung und dem Release von Eleen Reinke

Der Zauber ist längst verflogen

Wenn sich zur offiziellen Enthüllung der Vorhang hebt und Nintendos neue Wundermaschine langsam aus dem Schatten auftaucht, wird vom einstigen Zauber vieler vorheriger Enthüllungen bei mir kaum noch etwas übrig sein. Was früher ein besonderer Moment war, wird mir jetzt bestenfalls noch wenige kleine Aha-Momente bescheren.

Beispielsweise Software-seitig mit einem coolen Dashboard, einem noch nicht enthüllten Gimmick oder beim Preis. Die größte Hoffnung liegt jedoch beim Launch-Lineup, obwohl natürlich fraglich ist, ob wir zum Reveal auch direkt mehr über die kommenden Spiele erfahren oder sie Nintendo in eine große Direct auslagert.

56:00 Konsolen 2025: Wird die Switch 2 die letzte erfolgreiche Konsole?

Autoplay

Ist Nintendo zu spät mit dem “Switch 2”-Reveal dran?

Es ist sicher ein Leichtes zu behaupten, dass Nintendo seine Informationen besser unter Verschluss halten müsste oder die höchstwahrscheinlich seit Langem in der Produktion befindliche Konsole schlicht und ergreifend früher enthüllen sollte.

Doch damit macht man es sich für meinen Geschmack zu leicht. Im so stark vernetzten 21. Jahrhundert, in dem Hardwarekomponenten über den Globus verteilt angefertigt werden, sind Informationslücken unumgänglich – erst recht bei einem so stark gefragten Produkt wie der “Switch 2”. Bei Spielen verhält es sich ähnlich. Über kaum einen neuen Blockbuster sind im Vorfeld nicht zumindest kleinere Informationschnipsel durchgesickert.

Die Konsole hingegen früher anzukündigen, hat Nintendo schlicht nicht nötig. Bereits bei der Switch vergingen von der Enthüllung bis zum Release lediglich fünf Monate. Nintendo braucht aufgrund seines enorm hohen Bekanntheitsgrades und ausreichend Mund-zu-Mund-Propaganda für seine neue Hardware einfach keinen noch größeren Zeitraum, um ausreichend die Werbetrommel zu rühren.

Und sein wir mal ehrlich: Ewig lange nach der Enthüllung auf den Release zu warten, das wollen wir doch auch nicht. Es reicht doch, dass bereits 2405 Tage seit dem Reveal von The Elder Scrolls 6 und ganze 5 Jahre seit den ersten Infos zu Silksong vergangen sind!

Es ist, wie es ist!

Vermehrte Leaks gehören heutzutage zum Gaming dazu und so düster das klingt, daran wird sich auch künftig bei der enormen Popularität des Mediums nichts ändern.

Auch wir, und da spreche ich für die gesamte GamePro-Redaktion, müssen in unserer täglichen Arbeit über Leaks berichten. Tun wir das nicht in den mittlerweile deutlich schnelllebigeren Zeiten und berichten ausschließlich über Offizielles, sind die Informationen für viele von euch bereits veraltet. So viel Transparenz muss an dieser Stelle übrigens auch sein.

Erscheint Silksong zum Release der Switch 2, ist die Enttäuschung über den Reveal vergessen. Letztens Endes kommt es auf die Spiele an.

Möge die “Switch 2” ganz viel Zauber versprühen

Zwar sind die Überraschungen, die ein offizieller Reveal bietet, samt der großen Vorfreude im Gaming aus meiner Sicht enorm wichtig, doch sie sind nicht das Wichtigste. Letzten Endes kommt es auf die Konsole an, die wir in hoffentlich wenigen Wochen in unseren Händen halten und darauf, wie viel Spaß die darauf installierten Spiele machen.

Daher drücke ich uns allen die Daumen, dass Nintendo vielleicht doch noch das eine coole Gimmick in petto hat und ganz allgemein in diesem Jahr eine fantastische neue Konsole auf den Markt bringt – die vor allem mit neuen Spielen überzeugt. In dem Sinne: Möge all der Zauber, den uns die Leaks ein Stück weit genommen haben, uns in den kommenden Jahren beim Spielen von Metroid Prime 4, dem neuen 3D Mario oder beim Zocken von Silksong auf dem Bildschirm der “Switch 2” begegnen.

Wie ist eure Meinung zu den ganzen Leaks? Seid ihr auch enttäuscht, dass der große Reveal von Nintendo möglicherweise kaum noch Überraschungen bietet?