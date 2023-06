Koop in Diablo 4: Alles, was ihr über das Spielen mit Freunden wissen müsst

Auch in Diablo 4 könnt ihr wieder gemeinsam mit anderen in den Kampf ziehen.

Die Tore der Hölle haben sich für die ersten Spielenden geöffnet und viele Fans wollen sich Lilith und ihren Schergen nicht allein, sondern gemeinsam mit Freundinnen und Freunden entgegenstellen.

Mit bis zu drei Verbündeten könnt ihr euch ins gelungene Monster-Gemetzel von Diablo 4 stürzen und so gemeinsam wertvollen Loot erbeuten und Erfahrungspunkte ergattern. Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr im Koop spielen könnt und was ihr dabei beachten müsst.

So startet ihr den Koop - online oder lokal

Im Couch-Koop: Sobald ihr Diablo 4 gestartet habt, kann sich die zweite Person einen eigenen Controller schnappen und per Druck auf die Optionstaste ins Spiel einsteigen. Beachtet jedoch, dass Spieler*in Nummer Zwei einen eigenen Battle.net-Account benötigt. Eine eigene Kopie des Spiels braucht er oder sie aber nicht.

Online mit Freundinnen und Freunden: Die Freundesliste im Spiel zeigt euch alle Kontakte aus eurem Battle.net Account und von eurer Konsole an. Wählt ihr die Personen dort an, könnt ihr bis zu drei Mitspielende in eure Gruppe einladen, oder alternativ der Gruppe einer anderen Person beitreten.

Seid ihr in einer Gruppe angekommen, transferiert euch das Spiel kurz danach in dieselbe Spiel-Instanz, sodass ihr euch auch sehen könnt und euren gemeinsamen Abenteuern nichts mehr im Weg steht.

Online mit fremden Mitspielenden: Leider bietet das Spiel zum Release keine Looking-for-Group-Features, die es euch unkompliziert ermöglichen, mit Leuten außerhalb eurer Freundesliste zu spielen. Wollt ihr trotzdem nicht alleine kämpfen, könnt ihr den passenden Chat für die Gruppensuche nutzen und so mit anderen Spielenden zusammenkommen.

Trefft ihr in der Welt auf andere, könnt ihr sie ebenfalls in eine Gruppe einladen. Dazu müsst ihr euch ihnen nähern und die dann angezeigte Taste drücken. Im nun geöffneten Kreismenü findet ihr die passende Option.

Viele weitere Guides und noch eine ganze Menge mehr findet ihr auch in unserem Sonderheft zu Diablo 4, das ihr nur noch bis Sonntag vorbestellen könnt:

Welt, Kampagne und Fortschritt im Koop

Da Diablo 4 eine große Open-World bietet, in der sich je nach Fortschritt in der Story und in den Gebieten bestimmte Bereiche und die Positionen von NPCs verändern, müsst ihr das bei euren Gruppenaktivitäten berücksichtigen.

Der aktuelle Status der Welt ist nämlich stets an eure Gruppenführerin oder euren Gruppenführer gekoppelt. Wollt ihr zusammen beispielsweise Kampagnen-Missionen spielen, geht das zwar prinzipiell immer, jedoch wird der Fortschritt nur für euch gespeichert, wenn euer Progress zu dem eures Gruppen-Leads passt.

Hängt ein Gruppenmitglied in der Geschichte hinterher, wird seine aktuelle Kampagnen-Quest gesperrt und kann nicht erledigt werden. Wollt ihr diese Lücke zuerst schließen, müsst ihr dem Mitglied mit dem geringsten Story-Fortschritt die Leitung der Gruppe übertragen, damit der aktuelle Welt-Status auf diese Person angepasst wird.

Dasselbe gilt auch für Festungen. Wollt ihr diese zusammen befreien, müsst ihr zuerst sicher gehen, dass der oder die Anführer*in das nicht bereits erledigt hat.

Seid ihr in der Gruppe unterwegs, steht euch im Text-Chat übrigens ein eigener und passender Kanal zur Verfügung, den ihr Dank optionaler SpeechToText-Funktion auch ohne umständliches Controller-Tippen nutzen könnt. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Voice-Chat wählen.

Den Chat könnt ihr übrigens über das Kreismenü, welches standardmäßig durch den Druck auf die Oben-Taste auf dem Digi-Kreuz geöffnet wird, auswählen.

Stürzt ihr euch alleine ins Abenteuer oder zieht ihr gemeinsam mit Freunden los? Verratet es uns in den Kommentaren!