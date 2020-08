Sony verschenkt PS4-Gratis-Theme zum Champions League-Finale

Seit gestern Abend wissen wir, das Finale der Champions League kommt seit 2013 wieder mit deutscher Beteiligung. Am Sonntag tritt der FC Bayern gegen Paris Saint Germain an und kämpft um die wichtigste Trophäe im internationalen Klubfußball. Falls ihr euch bereits auf das Spiel freut und euch als PS4-Besitzer*In ein wenig in Stimmung bringen wollt, gibt es jetzt ein kostenloses CL-Theme im PS Store.

Wie das dynamische Theme aussieht, seht ihr hier:

Link zum YouTube-Inhalt

Sony ist seit Jahren Sponsor der UEFA Champions League und wirbt aktuell bei den Spielen prominent mit der PS5.

Wo finde ich das Theme? Geht einfach in die Einstellungen eurer PS4 und klickt hier auf "Design", "Design auswählen". Scrollt jetzt ganz nach unten und geht auf "im PlayStation Store finden". So gelangt ihr automatisch in die Theme-Rubrik des PS Stores. Das dynamische Champions League-Theme findet ihr aktuell an der ersten Stellen.

Habt ihr den Hintergrund heruntergeladen, müsst ihr ihn lediglich noch unter "Design auswählen" aktivieren.

Die besten kostenlosen PS4-Themes

Falls euch die Champions League oder der Fußball im allgemeinen weniger interessieren, ihr aber auf der Suche nach einem neuen PS4-Theme seid, haben wir für euch die 19 besten Designs herausgesucht. Bezahlen müsst ihr für die aufgelisteten Hintergründe übrigens nichts. Hier geht's zum Artikel:

Wie gefällt euch das neue CL-Design und freut ihr euch schon auf das Endspiel am Sonntag? Was meint ihr, wer holt sich den Henkelpott?