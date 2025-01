Zu 'woke': Rechte Aktivisten wollen Wikipedia-Autoren attackieren und unter Druck setzen - so könnt ihr helfen!

Auch Elon Musk heizt seit Wochen seine Follower auf X gegen Wikipedia auf.

Wikipedia hat seit Start der Online-Enzyklopädie im Jahr 2001 das Leben vieler Menschen weltweit zum Positiven verändert. Mussten wir uns noch in den 1990er-Jahren, um an spezielle Informationen zu gelangen, durch Bibliotheken wühlen, den schweren Brockhaus der Eltern aus dem Bücherregal ziehen oder auf die weisen Worte unserer Großeltern vertrauen, war ein riesiger Fundus an Wissen fortan weltweit über das Internet frei verfügbar – und das größtenteils dank Freiwilliger, die die Wissensseiten befüllen.

Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, benötigtes Wissen bei Google zu suchen oder eben direkt die App von Wikipedia aufzurufen. Doch was wäre, wenn es die Website fortan – in der jetzigen Form – nicht mehr gibt oder noch schlimmer, sie mit Falschinformationen befüllt und für politische Zwecke missbraucht wird?

Angriff gegen Wikipedia: Seit Ende 2024 wird die Plattform von rechten Aktivisten und Trump-Supportern, wie Elon Musk, nicht nur durch Aufrufe zum Spendenboykott attackiert. Vielmehr sollen durch eine gezielte Aktion der sogenannten Heritage Foundation Mitwirkende gezielt bedroht werden.

Eine solche Hasskampagne betrifft uns auch hierzulande. Unter anderem, da sich neben dem allgemein zunehmenden Rechtsruck sicher auch innerhalb der GamePro-Community die ein oder andere Person befindet, die aktiv dabei hilft, Wikipedia mit Wissen zu füllen.

Daher möchten wir euch im Artikel kompakt alles Wichtige zum Thema zusammenfassen und euch zudem verraten, wir ihr selbst helfen könnt.

Gezielte Angriffe gegen Wikipedia-Mitwirkende

Ein Großteil der Einträge auf Wikipedia wird von freiwiligen Autor*innen erstellt und gepflegt. Wie die Seite Forward herausgefunden und im Artikel "Die Heritage Foundation will Wikipedia-Redakteure identifizieren und ins Visier nehmen" publiziert hat, sollen jene freiwillig Mitwirkende systematisch attackiert werden.

Wie genau, dazu gleich mehr. Zunächst eine kurze Zusammenfassung darüber, was es mit der Heritage Foundation auf sich hat.

Was ist die Heritage Foundation?

Die Heritage Foundation ist ein politisches Forschungsinstitut mit Sitz in den USA, das laut eigener Aussage für Werte der konservativen Politik einsteht. Als sogenannter Thinktank (Denkfabrik) stellt sie ein Ventil, um rechte Ideen in die Politik zu tragen. Als große Unterstützer der aktuellen US-Regierung rund um Donald Trump, ist das Institut im Westen vor allem durch Project 2025 bekannt. Dabei handelt es sich um ein Regierungsprogramm, das unter anderem die Energiewende behindern und den Machteinfluss des amtierenden US-Präsidenten ausbauen soll.

Project 2025 steht aufgrund von Verstößen gegen demokratische Werte, die bei der Umsetzung des Programms in einer Diktatur resultieren könnten, stark in der Kritik.

Für weitere Informationen zur Heritage Foundation und Project 2025 können wir euch das Video von The Wall Street Journal empfehlen:

Dokument legt Hasskampagne offen

Durch Dokumente, die der Seite Forward vorliegen, sollen Wikipedia-Mitwirkende, die laut Meinung der Heritage Foundation "ihre Position missbrauchen" ausfindig gemacht werden.

Da viele Autoren und Autorinnen jedoch unter einem Pseudonym für das Wissensportal arbeiten, soll für das Vorgehen sowohl eine Gesichtserkennungssoftware, als auch eine Datenbank mit gehackten Passwörtern und Benutzernamen genutzt werden.

Wichtiger Hinweis: Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Identität von Autor*innen unter anderem durch das Erstellen falscher Wikipedia-Accounts offengelegt werden soll. Auch will man Mitwirkende dazu verleiten, auf Tracking-Links zu klicken, durch die persönliche Daten ausgelesen werden können.

Ob die Pläne bereits realisiert wurden, ist derweil noch unklar.

Motiv für den Angriff gegen Wikipedia

Wie der US-amerikaniasche Autor Kristofer Goldsmith, der sich mit den Themen Desinformation und einheimische extremistische Bewegungen beschäftig, auf TikTok erklärt, will die Heritage Foundation durch die Druckausübung verhindern, dass "unschöne" Fakten über die US-Regierung unter Donald Trump in den kommenden Jahren auf Wikipedia ihren Platz finden.

Auch Elon Musk hetzt gegen Wikipedia

Rechte Aktivitäten gegen Wikipedia sind jedoch kein Einzelfall. Erst am 24. Dezember schrieb Trump-Supporter Elon Musk auf seiner eigenen Social-Media-Plattform: "Hört auf an Wokepedia zu spenden, bis sie ihre redaktionelle Autorität wieder ins Gleichgewicht bringen".

Musk bezieht sich in seinem Post auf ein Kreisdiagramm von Chaya Raichik, der Gründerin des X-Accounts Libs of TikTok, auf dem rechtsextreme und Anti-LGBTQIA+-Inhalte geteilt werden. Laut Raichik wurde zwischen den Jahren 2023 bis 2024 ein Budget von insgesamt 50 Millionen US-Dollar von Wikipedia für die Bereiche Vielfalt, Sicherheit und Inklusion ausgegeben.

Zur Richtigstellung ein Zitat von Molly Weiß aus ihrem Artikel "Elon Musk und der Krieg der Rechten gegen Wikipedia":

"Was Nawfal, Raichik und Musk entweder nicht verstanden oder absichtlich falsch darstellten, war, dass diese Budgetkategorien, die sie als „DEI“ abgetan haben, die Zuverlässigkeit von Wikipedia

direkt unterstützen.

Die Mittel fließen in Programme, um die Berichterstattung über unterrepräsentierte Themen zu erweitern, Redakteure mit Fachwissen in vernachlässigten Themenbereichen zu rekrutieren, Tools zur Identifizierung und Bekämpfung koordinierter Desinformationskampagnen zu entwickeln, die Zuverlässigkeit von Artikeln und Quellen zu verbessern und das Projekt und seine Redakteure vor Versuchen zu schützen, Wikipedia-Inhalte zu zensieren oder den Zugriff darauf einzuschränken.

Diese Programme schmälern nicht die Mission von Wikipedia, sondern arbeiten direkt darauf hin, die Art von Bedenken anzugehen, die Musk und andere äußern."

Für weitere Hintergründe zu Elon Musk können wir euch den Zeit-Artikel "Die Welt ist nicht genug" empfehlen. Oder ihr werft für kompakte Infos einen Blick in den nachfolgenden Kasten:

Hat Wikipedia ideologische Tendenzen?

Vorwürfe gegenüber Wikpedia auf politischer und religiöser Ebene voreingenommen zu sein, sind bereits seit längerer Zeit ein Thema. Das Thema wird sogar auf Wikipedia selbst unter dem Eintrag "Ideologische Voreingenommenheit auf Wikipedia" thematisiert. Darin heißt es neben dem Passus, dass Artikel aus einem neutralen Standpunkt heraus verfasst werden müssen:

"Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Wikipedia-Artikel, die von einer großen Anzahl von Redakteuren mit gegensätzlichen ideologischen Ansichten redigiert werden, mindestens so neutral sind wie andere ähnliche Quellen, aber Artikel mit geringerem Editiervolumen von weniger – oder ideologisch

homogeneren – Mitwirkenden spiegeln eher eine redaktionelle Voreingenommenheit wider.

Mehrere Studien haben eine linksgerichtete Voreingenommenheit bei Wikipedia sowohl im Artikelinhalt als auch in der Bewilligung durch Redakteure festgestellt."

Was im Zitat oben nach einer linksgerichteten Tendenz in Artikeln von Wikipedia klingt, ist im großen Ganzen jedoch weitaus komplexer. Daher können wir euch nur das Lesen des oben verlinkten Artikels empfehlen.

Eine Auflistung an Unternehmen, deren Dienste für den Angriff gegen Wikipedia-Mitwirkende missbraucht werden.

So könnt ihr aktiv helfen

Aufklärung ist wichtig. Kennt ihr Personen, die aktiv an der Gestaltung von Wikipedia mitwirken, klärt sie über die aktuellen Ereignisse auf. Im Falle eines Betrugsversuchs können (siehe Abschnitt "Dokument legt Hasskampagne offen") sie so gegebenenfalls besser reagieren.

Wollt ihr noch einen Schritt weitergehen, könnt ihr dem Tipp von Kristofer Goldsmith folgen und passiv beteiligte Unternehmen am Betrugsversuch, beispielsweise via Social Media oder per E-Mail, auf die Ereignisse aufmerksam machen. Eine Übersicht über die Unternehmen und Apps, die von der Heritage Foundation für Maßnahmen der Gesichtserkennung und der Beschaffung gehackter Daten genutzt werden, haben wir euch oben als Bild eingefügt.

Hattet ihr den Angriff gegen Wikipedia mitbekommen und wie häufig nutzt ihr Wikipedia als Wissensplattform heutzutage?