Nur noch bis Dienstag gelten die Angebote des Saturn-Gutscheinhefts, in dem ihr unter anderem eine Menge Laptops, Tablets, Smartphones und 4K-Fernseher günstiger bekommt. Unter letzteren findet sich beispielsweise der 86 Zoll große und mit HDMI 2.1 ausgestattete LG 86UP80009, den ihr schon für 1.299,60 Euro (UVP: 2.499 Euro) bekommt. Auf der Produktseite werden euch zwar noch 1.444 Euro angezeigt, im Warenkorb werden aber noch 10 Prozent abgezogen. Falls ihr es gern ein kleines bisschen kleiner hättet, bekommt ihr auch die 82-Zoll-Version günstiger:

Amazon ist übrigens mehr oder weniger mit dem Angebot für das 86-Zoll-Modell mitgezogen. Dort kostet der Fernseher mit 1.329,50 Euro zwar etwas mehr. Wenn man bei Saturn die Versandkosten einberechnet, liegen die beiden Händler aber gleichauf. Bei der 82-Zoll-Version ist Amazon hingegen deutlich teurer.

Was bietet der LG UP80009?

Gaming: Der LG UP80009 ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der normalerweise nur über ein 60-Hz-Display verfügt. Die beiden größten Versionen mit 82 und 86 Zoll sind jedoch Ausnahmen, sie bieten 120 Hz und HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Der Input Lag fällt mit etwa 10 bis 11 ms bei 60 Hz und ungefähr halb so viel mit 120 Hz sehr niedrig aus. Als Gaming-Fernseher ist der LG UP80009 in 82 und 86 Zoll also sehr gut geeignet.

Bildqualität: Die Bildqualität des LG UP80009 ist für den Preis recht gut, man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass es sich um einen 4K-Fernseher der unteren Preisklasse handelt. Das bedeutet unter anderem, dass die Spitzenhelligkeit eher niedrig ist, was dazu führt, dass HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann. Immerhin hat er im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG UP7000 das weniger reflektierende Display, weshalb er sich besser zum Fernsehen bei hellem Tageslicht eignet, und die flüssigere Bewegungsdarstellung.