Lady Gaga kommt zu Fortnite, fünf Jahre nachdem sie gefragt hat, was 'Fortnight' eigentlich ist

Mit der Ankündigung, dass Lady Gaga in Fortnite Festival auftritt, dürfte ein für alle Mal klar sein, dass sie weiß, was 'Fortnight' ist.

Fortnite ist ein weltweites Phänomen, das auch über die Videospielgemeinschaft hinaus vielen Menschen ein Begriff ist. Selbes gilt für Lady Gaga (bürgerlich Stefanie Germanotta), die uns nicht nur mit Songs wie "Poker Face" Ohrwürmer verpasst, sondern auch in Hollywood-Filmen (u.a. "A Star Is Born") zu sehen ist – ein Weltstar, an dem kaum jemand vorbeikommt, an der Fortnite aber lange Zeit angeblich vorbeigegangen ist. Das hat sich mittlerweile aber definitiv geändert, denn jetzt wird sie sogar selbst Teil des Spiels.

In 5 Jahren von 'Was ist Fortnight?' zum Festival-Star

Fortnite ist längst nicht mehr nur Battle Royale. Erst Ende letzten Jahres wurde das Spiel um eigenständige Modi erweitert, darunter auch Fortnite Festival. In dem musikalischen Rhythmusspiel, das vom Rockband-Studio Harmonix entwickelt wurde, können wir Songs berühmter Künstler*innen nachspielen.

Nachdem The Weeknd zum Launch als erstes die Bühne einheizte, steht mit der zweiten Season nun auch fest, wem wir als nächstes auf der digitalen Bühne nacheifern dürfen: Lady Gaga. Sie postete auf X (ehemals Twitter) höchstpersönlich ein Bild von sich in dem Spielmodus:

Mit dem Post bestätigt sie aber nicht nur, dass sie in Season 2 dabei ist, sondern neckt sich auch selbst. Mit "*fortnite" zitierte und korrigiert sie ihren 5 Jahre alten viralen Post, in dem sie noch scheinbar ahnungslos fragte "Was ist Fortnight?".

Da Lady Gaga als Bayonetta-Spielerin bekanntermaßen etwas in der Gaming-Szenen unterwegs ist, dürfte es auf der Hand liegen, das sie den Post 2019 gar nicht so ernst meinte, sondern eher das Internet trollen wollte. Dennoch sorgte sie mit der Frage und falschen Schreibweise ordentlich für Aufsehen (massig Likes und Retweets) und bekam viele interessante und witzige Antworten.

Beispielsweise meldete sich der bekannte Fortnite-Spieler Ninja zu Wort und lud Lady Gaga zum gemeinsamen spielen ein, worauf sie ihn weiter trollt und fragte, wer er denn überhaupt sei.

Diese und weitere Reaktionen auf den damaligen Tweet lest ihr hier:

Season 2 von Fortnite Festival startet am 22. Februar 2024

Kurz vorher müsste es ein Update samt Wartungsarbeiten geben, wodurch die Server für wenige Stunden abgeschaltet werden. Hierzu halten wir euch auf GamePro auf dem Laufenden:

Epic Games, der Entwickler und Publisher von Fornite, hat Lady Gaga bislang noch nicht für die Festival-Kooperation angekündigt. Der Post von Lady Gagas höchstpersönlich dürfte aber mehr als eindeutig sein.

Wie sehr freut ihr euch, dass in Season 2 von Fornite Festival Lady Gaga auf dem Plan steht? Welche Künstler*in wünscht ihr euch für Season 3? Schreib uns eure Meinung zu all dem gerne in die Kommentare.