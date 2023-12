Fortnite Festival: Auch der neue Guitar Hero-Modus ist jetzt im Spiel verfügbar

Mit Kapitel 5 von Fortnite kamen die größten Änderungen seit langem in den beliebten Battle-Royale-Shooter. Gleich drei komplett neue Spiele im Spiel wurden hinzugefügt. Während ihr in LEGO Fortnite eine Art Minecraft-Alternative findet und in Rocket Racing Rennen fahren könnt, setzt Fortnite Festival auf ähnliche Stärken wie seinerzeit Guitar Hero und Co.

Festival stammt von den Rockband-Entwickler*innen Harmonix und lässt euch eine ganze Reihe von bekannten Songs alleine oder im Koop zusammen mit anderen Spieler*innen performen. Im Rhythmus der Musik drückt ihr die angezeigten Knöpfe. Je genauer ihr die Töne trefft, desto mehr Punkte könnt ihr sammeln.

Zum Start stehen unter anderem Songs von Billie Eilish, The Weeknd, Imagine Dragons oder Lady Gaga zur Verfügung. Mit der Zeit sollen immer wieder neue Hits nachgeliefert werden.