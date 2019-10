"Was ist Fortnight"? Lady Gaga trollt Ninja & das halbe Internet

Fortnite ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Der Übergang von Season 10 zu Chapter 2 hat mit dem schwarzen Loch und allem Drumherum erst kürzlich für sehr viel Wirbel gesorgt. Nur Lady Gaga, die scheint nicht zu wissen, worum es dabei geht – oder vielleicht doch und sie erlaubt sich einen Scherz. Wie dem auch sei: Die Künstlerin hat auf Twitter gefragt, was eigentlich dieses "Fortnight" ist. Mittlerweile hat sie fast 30.000 Antworten bekommen.

"Was ist Fortnight?" fragt Lady Gaga & Twitter antwortet

Lady Gaga will's wissen: Offenbar hat Lady Gaga auch Wind von der ganzen Aufregung rund um den Fortnite-Blackout und das Ende von Season 10 bekommen. Es wirkt einigermaßen wahrscheinlich, dass sie sich einen Spaß daraus macht, die Fans mit ihrer Frage entsprechend zu trollen.

What’s fortnight — Lady Gaga (@ladygaga) October 15, 2019

Oder meint sie es ernst? Wir werden es wohl nie erfahren und mit Sicherheit wissen. Aber es scheint einigermaßen unwahrscheinlich, dass das kein Scherz sein soll. Immerhin ist Lady Gaga bekennende Bayonetta-Spielerin und dadurch auch irgendwie Teil dieser Gamerszene, von der in letzter Zeit so viel die Rede ist.

you right now pic.twitter.com/oGMET7IUwW — little monster (@gagathetic) October 15, 2019

Einige nehmen sie natürlich auch beim Wort und erklären der Musikerin und Schauspielerin, was "Fortnight" tatsächlich bedeutet beziehungsweise was Fortnite ist.

The good news is it won't take us two weeks to answer. https://t.co/EWPU13kKP2 — Dictionary.com (@Dictionarycom) October 15, 2019

Ninja reagiert & jetzt trollen sich die beiden gegenseitig

Ninja meldet sich: Der Streamer und extrem erfolgreiche Fortnite-Spieler Tyler "Ninja" Blevins antwortet natürlich auch auf den Tweet von Lady Gaga. Er macht ihr direkt auch noch das Angebot, gemeinsam zu spielen. Er würde ihr "eine Million Gründe zum Spielen" geben.

Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW — Ninja (@Ninja) October 15, 2019

Woraufhin Lady Gaga das Ganze auf die Spitze treibt und auch noch einen Tweet absetzt, in dem sie Ninja fragt, wer er sei. Der reagiert ebenfalls relativ souverän und gibt nur zurück, sie könne ja Drake fragen.

Falls ihr es vergessen haben solltet: Drake und Ninja haben vor einiger Zeit sämtliche Streaming-Rekorde gebrochen, als sie zusammen Fortnite gespielt haben.

Wie schätzt ihr die Sache ein? Wer erlaubt sich hier mit wem einen Scherz?