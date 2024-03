Bastler stopft kompletten PC und Monitor in einen Koffer und das Internet feiert ihn

So sieht das gute Stück aus und ja, es erinnert an eine Bombe oder ein Entschärfungsgerät in Rainbow Six: Siege.

Die meisten Leute kaufen sich einfach eine Nintendo Switch, ein Steam Deck oder einen Laptop, wenn sie unterwegs zocken wollen. Manche Menschen nehmen ihr Schicksal aber lieber selbst in die Hand und basteln sich einfach einen eigenen Laptop. Wie in diesem Fall, wo ein besonders findiger Gamer einen Koffer zum Laptop Marke Eigenbau umfunktioniert hat. Das Ergebnis ist schlicht genial und wird dementsprechend zu recht gefeiert.

Der wahrscheinlich coolste, aber auch verdächtigste Zocker-Koffer aller Zeiten

Darum geht's: Auf Reddit zeigt ein Bastler seine Kreation, die er nun in Rente schickt. Er hat sich selbst einen Laptop gebaut, indem er diverse Einzelteile, einen Bildschirm und den ganzen Rest in einen Koffer gestopft hat. Das sieht ziemlich cool, aber auch irgendwie gefährlich aus.

Hier könnt ihr euch die drei Bilder davon ansehen:

So hat er das gemacht: Redditor Birby-Man ist ziemlich unkonventionell dabei vorgegangen und hat beispielsweise viel geklebt, statt zu schrauben. So soll der Koffer im geschlossenen Zustand immer noch wasserdicht sein. Viel Platz war natürlich nicht, aber ein 120Hz-Bildschirm mit 1080p-Auflösung soll trotzdem jederzeit flüsterleise betrieben worden sein. Noch dazu für stolze 4 bis 12 Stunden, je nach Spiel.

Laptop geht jetzt in Rente: Allein schon aufgrund der Größe sei der Bau auf bestimmte, nicht besonders leistungsfähige Grafikkarten beschränkt. Aber ein leichteres, kompakteres System mit mehr Power und einem besseren Bildschirm ist dann doch einfach zu verlockend, weswegen die bisherige College-Lösung im Koffer nun in den wohlverdienten Ruhestand geschickt werden soll.

Weiten Bogen um Flughäfen machen: Mit so einem Koffer solle man laut dem Urheber des Posts besser nicht versuchen, zu fliegen. Der Koffer sehe einfach zu verdächtig und stark nach einer Bombe aus, außerdem würden die Akkus auch deutlich die Vorgaben dessen überschreiten, was man an Bord eines Flugzeuges mitnehmen darf. Er habe es darum gar nicht erst versucht.

Die Community feiert's extrem: Der coole und äußerst ungewöhnliche DIY-Laptop kommt auf Reddit extrem gut an. Viele Kommentare loben die Idee und zeigen sich begeistert davon, wie gut das Ganze geklappt hat.

Es gibt sogar eine komplette Reddit-Community, die sich dem Bau solcher selbstgemachten Laptops verschrieben hat. Als Inspiration dienen die sogenannten Cyberdecks aus einschlägigen Cyberpunk-Romanen und eigentlich sollten sie ein neuronales Interface als Output haben. Allerdings setzen die meisten natürlich nach wie vor noch auf ganz normale Displays.

Wie gefällt euch der Bomben-Koffer, äähh, selbstgebaute Laptop? Habt ihr vielleicht schon einmal ähnliche Projekte gestartet?