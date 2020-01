Gratis: Last Blade und Shock Troopers für NeoGeo Arcade Stick Pro

NeoGeo-Hersteller SNK hat heimlich, still und leise zwei weitere Freischalt-Keys für den NeoGeo Arcade Stick Pro veröffentlicht. Auf SNKs Website findet ihr die beiden Dateien zu The Last Blade und Shock Troopers (zusammen mit den bereits im Dezember 2019 veröffentlichten Keys zu Metal Slug 1&2) zum Herunterladen unter dem Punkt "Upgrade".

Entpackt die Dateien und zieht sie auf einen USB-Stick (Wichtig: Beide Dateien müssen sich im Root-Verzeichnis im selben Ordner mit dem Namen cdkey befinden), den ihr dann hinten im USB-Port des Arcade Stick Pro einstöpselt.

Jetzt müsst ihr das Gerät nur noch im TV-Modus einschalten, ins Optionsmenü navigieren und unter "System" den Punkt "Unlock" auswählen ... und eure Spielesammlung erweitert sich auf 24 Titel.

Wann die nächsten der versteckten Titel freigeschaltet werden, ist nicht klar. Wie es aussieht, wird SNK die Keys aber lose im monatlichen Rhythmus veröffentlichen. Ein Besuch der Website gegen Ende der nächsten Monate dürfte sich also lohnen.

Das sind die 20 auf dem NeoGeo Arcade Stick Pro versteckten Spiele

Fatal Fury

Fatal Fury 2

Real Bout Fatal Fury Special

Savage Reign

Art of Fighting 3

The Last Blade

Samurai Shodown

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Ninja Combat

The Super Spy

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

League Bowling

Soccer Brawl

Super Sidekicks