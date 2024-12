Spieler angelt Launch-Modell der PS3 beim Magnetfischen aus dem Teich

Beim Magnetfischen wurde eine PS3 entdeckt (Bild: reddit.com/user/Mr_Popo5/).

Vielleicht habt ihr es selbst schon mal probiert oder Leute dabei beobachtet: Es kann sehr spannend sein, mit einem Magneten am örtlichen Teich, Kanal, See oder Bach zu angeln (wo es erlaubt ist). Neben Einkaufswägen, Fahrrädern und Müll finden sich dabei die kuriosesten Dinge. Wie zum Beispiel eine PS3, die noch dazu zu den seltenen Launch-Modellen gehört und über die umfangreichste Abwärtskompatibilität der Konsole verfügt.

PS3 wird beim Magnetfischen aus dem Wasser gezogen

Darum geht's: Wer einen starken Magneten hat, kann den dazu nutzen, um Gewässer nach verborgenen Schätzen zu durchsuchen. Manchmal lassen sich so richtig coole Dinge finden. In erster Linie werdet ihr zwar wahrscheinlich eher verrostete Fahrräder und Ähnliches herausfischen, aber wer weiß, vielleicht ist ja auch eine Konsole dabei.

Spieler findet PS3 im Wasser: Reddit-User Mr_Popo5 erklärt in seinem Beitrag, Magnetfischen gewesen zu sein. Dabei hat er eine PS3 entdeckt, die sich etwas unter Wasser verhakt hatte. Bei näherer Betrachtung staunte der Finder und Angler nicht schlecht, weil es sich um ein Launch-Modell mit vollumfänglicher Abwärtskompatibilität handelt.

Dazu muss man wissen, dass die PS3 zwar generell abwärtskompatibel ist, aber nicht alle Modelle sowohl PS1- als auch PS2-Spiele einfach so abspielen können. Welche Version ihr habt, könnt ihr daran erkennen, ob eure PS3 vier USB-Ports an der Vorderseite hat – oder an der Modellnummer.

So sieht die PS3 aus dem Wasser in der Bilderstrecke aus:

Was ist die Geschichte dahinter? In den Kommentaren unter dem Reddit-Post wird natürlich schon heiß debattiert und viel gescherzt. Womöglich haben wir es hier mit einer Erziehungsmaßnahme zu tun gehabt, weil der liebe Filius immer nur PS3 gespielt hat, statt Hausaufgaben zu machen. Oder eine wütende Ex-Partnerperson hat dem bunten Treiben am TV ein jähes Ende gesetzt, indem die PS3 baden geschickt wurde.

Hängt es mit dem Browser zusammen? Einige andere Kommentator*innen vermuten, dass die Person, der die PS3 gehört hat, womöglich "etwas Schlimmes" im Internet damit angestellt haben könnte und die Konsole deshalb anschließend lieber ein- für alle Mal loswerden wollte. Immerhin war das Gerät für viele Kids und Jugendliche damals der erste uneingeschränkte Zugang zum Internet.

Das Gerät lässt sich mit viel Glück wieder flott machen: Sollte es zu keinem Kurzschluss gekommen sein und sofern nichts Wichtiges verrostet ist, könnte die PS3 mit sehr viel Glück sogar noch funktionieren. Eine Person schlägt vor, das Ganze mit 99-prozentigem Isopropyl-Alkohol und dann mit demineralisiertem Wasser durchzuspülen und anschließend trocknen zu lassen. Einen Versuch wäre es wert.

Was war euer bester Fund? Habt ihr schon einmal versucht, mit einem Magnet Dinge aus dem Wasser zu fischen?