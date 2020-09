Nintendo leakt selbst neues Kirby-Spiel: Kommt bald eine Direct?

Kirby Fighters 2 scheint für die Switch zu kommen. Für kurze Zeit war das Kampf-Spiel unseres kugelrunden Helden zumindest auf der Nintendo-Webseite zu finden. Jetzt kann davon ausgegangen werden, dass bald eine neue Episode des Nintendo Directs-Streams auf uns wartet, um das Kirby-Spiel und vermutlich weitere Titel anzukündigen.

Kirby Fighters 2 kommt für die Switch

So war das von Nintendo wohl nicht geplant - oder vielleicht doch, bei all dem Trubel um die PS5 und Xbox Series X/S? Wie dem auch sei, auf der amerikanischen Play Nintendo-Webseite war im Game Finder kurzzeitig Kirby Fighters 2 zu finden. Dabei handelt es sich um ein neues Kampf-Spiel, das für 19,99 US-Dollar für die Nintendo Switch erscheinen soll. Ein Releasedatum stand dort zwar nicht, dafür konnte dank Screenshots die Beschreibung festgehalten werden:

"Wählt aus mehreren von Kirbys kultigsten Kopierfähigkeiten - einschließlich der brandneuen Wrestler-Fähigkeit - und tretet an, um der letzte Kirby am Ende des Kampfes zu sein. Bekannte Freunde und Feinde wie Bandana Waddle Dee und Kind Dedede treten ebenfalls als spielbare Charaktere im Spiel Kirby Fighters 2 auf, das exklusiv für Switch erhältlich ist."

Kirby Fighters 2 dürfte damit der Nachfolger des Battle-Action-Games Kirby Fighters Deluxe sein, das 2015 für den Nintendo 3DS erschien. Das wiederum ist eine verbesserte Standalone-Fassung des Minispiels "Kirbys Recken" aus Kirby: Triple Deluxe. Wie Kirby Fighters Deluxe aussieht, zeigt dieser Trailer:

Steht eine Nintendo Direct kurz bevor?

Es ist zwar gerade erst ein paar Tage her, dass uns Nintendo mit einer Direct Mini neue Spiele wie Monster Hunter Rise präsentiert hat, aber vielleicht steht ja schon die nächste Ausgabe in den Startlöchern? Die Gerüchteküche heizt sich zumindest langsam auf.

So hat Nintendo wohl das Nintendo Direct-Archive aktualisiert. Außerdem berichtete Twisted Voxel davon, dass das Rollenspiel Bravely Default 2 in Australien für die Altersfreigabe bewertet wurde. Erfahren wir also bald einen Releasetermin? Und wer sich an den zweiten Teil des Pokémon Schwert & Schild-Erweiterungspasses erinnert, dürfte wissen, dass dieser im Herbst erscheinen soll. Dazu könnten wir also neue Infos erwarten. Das alles bestätigt zwar keine neue Nintendo Direct, aber die Vermutung liegt doch nahe.

Wer die letzte Nintendo Direct nicht mitbekommen hat, findet hier nochmal unsere Zusammenfassung:

Was sagt ihr zu Kirby Fighters 2? Glaubt ihr, dass es bald in einer neuen Nintendo Direct offiziell angekündigt wird?