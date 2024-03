Legendärer Kult-Anime über einen Ex-kriminellen Lehrer startet morgen auf Netflix

Eiikichi Onizuka auf dem Weg der beste Lehrer aller Zeiten zu werden. (Bild: © Studio Pierrot)

Netflix hat sich Anfang des Jahres einige gute Anime-Serien geschnappt. Darunter etwa den neuen Egghead-Arc von “One Piece”, die zweite Staffel von “Demon Slayer” und den neuen Anime "Delicious in Dungeon”.

Ab wann bei Netflix? Mit der Aufnahme des Anime-Klassikers “Great Teacher Onizuka” hat Netflix ab dem 1. April noch eine weitere coole japanische Anime-Serie mit echtem Kult-Status im Angebot – und nein, das ist kein Aprilscherz.

Ehemaliger Rocker und angehender Lehrer nun auch auf Netflix

Um was geht’s in “Great Teacher Onizuka” (GTO)? Die Geschichte handelt von namensgebenden Protagonisten Eikichi Onizuka. Onizuka ist 22 Jahre alt, hat keine feste Arbeit und lebt in Tokio.

Aufgrund seiner schwierigen Kindheit ohne Vater und mit einer vernachlässigenden Mutter geriet er als Teenager auf die schiefe Bahn und machte sich später als Anführer einer Motorrad- und Rockergang einen Namen.

Eines Tages beobachtete er, wie Mädchen ihren Lehrer verehrten und beschloss daraufhin, selbst Lehrer zu werden. Anfangs von oberflächlichen Motiven wie Geld, Bewunderung und einem sicheren Job getrieben, erkennt er schnell, dass er seinen schwierigen Schüler*innen näher steht, als seine Kolleg*innen . Er erkennt sich selbst in ihnen wieder und trifft die Entscheidung, nicht nur ein besserer Lehrer für seine Schüler zu werden, sondern der beste Lehrer aller Zeiten.

“Great Teacher Onizuka” basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe des japanischen Zeichners Toru Fujisawa aus dem Jahre 1997, die 2002 abgeschlossen wurde. Der Anime wurde 1999 vom Studio Pierrot produziert. Das Studio hat später auch Naruto als Animationsserie adaptiert.

Ab dem 1. April wird die Anime-Serie bei Netflix verfügbar sein. Sie umfasst 43 Folgen. Ihr könnt sie in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln anschauen. Leider sind derzeit keine Informationen zur deutschen Vertonung bekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden.

Habt ihr diesen Anime-Klassiker schon geschaut und was ist eure Meinung zu der Geschichte eines Ex-Raudies als Lehrer?