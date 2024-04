Neue Animes bei Netflix im April 2024 im Überblick: Besonders einen frischen Anime dürft ihr nicht verpassen!

Hier sind alle Anime-Neuzugänge bei Netflix im April 2024.

Auch im April 2024 hat Netflix wieder neue Serien für Anime-Liebhaber*innen parat. In diesem Artikel zeigen wir euch alle Anime-Neuzugänge beim Streaming-Anbieter – und haben dabei eine besondere Empfehlung für euch parat!

Die beliebtesten Animes auf Netflix: Hier findet ihr übrigens die Top 10 des Streaming-Dienstes:

Neu bei Netflix im April 2024 - Alle Anime-Neuzugänge

Das Highlight des Monats - GTO: Great Teacher Onizuka

ab 1. April

43 Folgen

japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Was ist das Besondere? GTO basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe, die bereits 1997 ihr Debüt in Japan feierte. Die Geschichte dreht sich um den 22-jährigen Eikichi Onizuka, der seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen will und kurzerhand beschließt, Lehrer und damit ein besserer Mensch zu werden.

GTO gilt als echter Klassiker und hat auf Imdb eine Wertung von 8/10 und auf MyAnimeList eine Wertung von 8.67/10.

Mehr zu GTO und warum ihr euch den Anime unbedingt ansehen solltet, lest ihr hier:

Black Clover

ab 1. April

Staffel 1

deutsche und japanische Sprachausgabe

Black Clover ist ein Fantasy-Anime, der sich um die beiden Waisenkinder Asta und Yuno dreht, die beide darum kämpfen, der nächste König der Magier zu werden.

Mob Psycho 100

ab 15. April

Staffel 1 und 2

deutsche und japanische Sprachausgabe

Shigeo Kageyama aka Mob ist scheinbar ein ganz normaler Junge. Wenn seine Emotionen aufkochen, entfacht er jedoch übersinnliche Fähigkeiten. Gemeinsam mit einem Exorzisten geht er in seiner Schule auf Geisterjagd.

The Grimm Variatons

ab 17. April

deutsche und japanische Sprachausgabe

Der sechsteilige Anime erzählt bekannte Märchen wie Aschenputtel und Rotkäppchen neu und verpasst ihnen einen düsteren Twist.

Shaman King Flowers

ab 21. April

Part 1

deutsche und japanische Sprachausgabe

Shaman King Flowers ist ein Sequel des originalen Shaman King und erzählt die Geschichte von Hana Asakura, dem Sohn von Anna und Yoh.

Delicious in Dungeon (Simulcast)

deutsche und japanische Sprachausgabe

jeden Donnerstag neue Folgen bei Netfilx im Simulcast

Delicious in Dungeon bietet klassische Fantasy-Elemente aus Pen&Paper-Rollenspielen und fügt eine Prise (leckeres) Essen hinzu: Dabei geht's um eine kleine Abenteuergruppe, die durch Dungeons streift und Monsterfleisch zu leckeren Gerichten zubereiten will (ja, wirklich).

Mehr dazu hier:

One Piece (Simulcast)

Neue Folgen jeden Samstag (12 Uhr) bei Netflix im Simulcast

japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Auf Netflix wird der aktuelle Egghead-Arc von One Piece ausgestrahlt; in Deutschland immer samstags ab 12 Uhr mittags!

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Anime-Serien werdet ihr auf Netflix im April schauen? Welche Serien wünscht ihr euch außerdem in der Bibliothek des Streaming-Diensts? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!