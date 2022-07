LEGO Angebote zum Amazon Prime Day: Bis zu 51 Prozent Rabatt auf beliebte Sets

Dank der frühzeitigen Angebote zum Amazon Prime Day 2022 habt ihr jetzt die Möglichkeit euch einige beliebte LEGO Sets wesentlich günstiger zu kaufen. Darunter sogar eines, das bald nicht mehr erhältlich sein wird und den "End of Life"-Status erhalten hat. Insgesamt könnt ihr bis zu 51 Prozent sparen. Ihr müsst also nicht bis zum Prime Day am 12. und 13. Juli 2022 warten um eure LEGO-Sammlung zu erweitern.

Gutschein aktivieren: Wichtig ist bei den aktuellen Angeboten bei Amazon, dass ihr den Rabattgutschein aktivieren müsst um den Angebotspreis zu erhalten. Jedes Set ist an sich bereits reduziert, doch ihr könnt auf der Produktseite unterhalb des Preises einen Haken bei einem Coupon setzen und damit je nach Set nochmal ein paar Euro sparen.

LEGO Sets zu Harry Potter, Star Wars und Friends im Angebot

End of Life-Set: Allen voran gibt es das LEGO Ideas Set mit der Nummer 21319 günstiger. Dabei handelt es sich um das Central Perk Café der Serie Friends. Dieses wird nach 2022 nicht mehr verfügbar sein. Jetzt könnt ihr es bei Amazon im Rahmen des Prime Day zum Bestpreis kaufen.

Darüber hinaus sind noch weitere LEGO-Sets stark reduziert.

Wenn ihr wissen wollt, was euch beim Amazon Prime Day 2022 erwarten könnte und worauf ihr achten solltet, dann schaut euch unseren Guide zum Schnäppchentag an. Dort erfahrt ihr alles, was ihr zum Prime Day wissen müsst.

