LEGO-Bastler baut beeindruckendes Modell der Goldenen Halle aus Herr der Ringe und endlich wissen wir, wo Théoden und Éowyn aufs Klo gehen

So cool sieht das Gesamtbild aus, aber erst die kleinen Details machen es (Bildquelle: Reddit, Monsieur_Kek).

Zwar gibt es offizielle Herr der Ringe-Sets von LEGO, aber natürlich gibt Mittelerde noch so viel mehr her. Ein talentierter Bastler hat sich nun einem Schauplatz angenommen, über den sich vor allem alle Fans des Reiter-Königreichs Rohan freuen dürften. Es handelt sich um die Thronhalle Meduseld. Und das MOC (My Own Creation) kommt mit jeder Menge kleinen Details, samt Örtchen für gewisse Notwendigkeiten.

Klötzchen-Meduseld mit vielen Details

Der kreative Build stammt von Reddit-User Monsieur_Kek und ist extra dafür designt, auf Reisen zu gehen, also zu Ausstellungen transportiert zu werden. Die Goldene Halle ist zu diesem Zweck modular gebaut, um Auf- und Abbau zu erleichtern.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Auf mehreren Fotos zeigt der User das Gesamtwerk, aber auch einzelne Details, die andere Community-Mitglieder begeistern. Beispielsweise wäre da ein Brunnen, mit einem wasserspeienden Pferdekopf. Auch die aufwendige Dachdeckung und die Dekoration, beispielsweise an Säulen, kommen richtig gut an.

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Zum Designkonzept verrät Monsieur_Kek:

Für das Design habe ich mich sowohl von den Bildern aus den Filmen von Peter Jackson als auch von den bemerkenswerten Arbeiten von Adam J. Middleton inspirieren lassen, dessen Interpretation von Meduseld als Vorlage für mehrere architektonische Entscheidungen diente. Mehr als ein simpler Nachbau ist dieses Projekt vor allem eine Hommage an die Fantasie von J. R. R. Tolkien und an Peter Jacksons filmische Vision.

Uns gefällt wie auch so manchen Community-Mitgliedern vor allem aber, dass der LEGO-Fan Humor einfließen lässt. Da wäre beispielsweise ein Schaukelpferd, aber vor allem auch eine Außentoilette, die mit dem klassischen Herzchen verziert ist.

"Ich liebe das Außenklo", kommentiert lucascorso21. TheRealMasterTyvokka merkt dagegen an: "Nur ein Außenklo? Die Schlange muss an Festnächten furchtbar sein."

Einige LEGO-Fans fragen auch, ob der Innenraum ausgestaltet ist. Das verneint Monsieur_Kek jedoch und erklärt, zu faul dafür gewesen zu sein. Dazu bemerken allerdings gleich mehrere User, dass bei einem solchen Bau wohl kaum von Faulheit die Rede sein könne.

Was gefällt euch am besten an diesem Rohan-Bau?