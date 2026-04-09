Taco Bell in Deutschland: In diesen Städten eröffnen die ersten Filialen

Die US-Fast Food-Kette Taco Bell kommt 2026 nach Deutschland: Mittlerweile sind die ersten Standorte bekannt, darunter Köln und Frankfurt am Main.

Linda Sprenger
09.04.2026 | 14:37 Uhr

Bildquelle: Yum! Brands. Bildquelle: Yum! Brands.

Taco Bell kommt noch in diesem Jahr nach Deutschland. Nachdem Eigentümer Yum! Brands, zu dem auch KFC und Pizza Hut gehören, bereits 2024 den Schritt nach Deutschland wagen wollte, startet das Unternehmen nach dem gescheiterten ersten Anlauf jetzt den zweiten Versuch. Und die ersten Städte, in denen hierzulande Taco Bell eröffnen soll, wurden bereits genannt.

Taco Bell eröffnet in Deutschland - Alle Städte im Überblick

Wie Morgenpost berichtet, sind hierzulande zunächst drei große Städte als Standorte für Taco Bell vorgesehen:

  • Stuttgart (Baden-Württemberg)
  • Köln (Nordrhein-Westfalen)
  • Frankfurt am Main (Hessen)

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Großstädte wie Berlin, Hamburg und München wurden bislang noch nicht vom US-Unternehmen genannt.

Allerdings halten wir es nicht für unwahrscheinlich, dass dort in Zukunft ebenfalls Taco Bells aus dem Boden sprießen könnten. Zumindest klingt es danach, als seien Stuttgart, Köln und Frankfurt nur der Anfang: "[...] weitere Details zu zusätzlichen Städten, der Anzahl der Restaurants, dem Eröffnungstermin und den Franchisepartnern werden in einer späteren Mitteilung bekannt gegeben", sagt ein Sprecher der Kette (via suedwest24).

Sollten weitere Taco Bell-Standorte in Deutschland bekanntgegeben werden, so werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

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Wann eröffnen die Taco Bell-Restaurants in Deutschland?

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber immerhin haben wir ein Zeitfenster: Im vierten Quartal 2026, also diesen Winter, sollen die Filialen in genannten Städten ihre Pforten öffnen.

Was wird bei Taco Bell angeboten? Die Kette ist für ihr mexikanisch-inspiriertes Fast Food bekannt, hat also Produkte wie Nachos, Quesadillas, Burritos oder die namensgebenden Tacos in den Varianten "soft" oder "crunchy" auf der Speisekarte stehen.

Etwa 5800 der insgesamt über 6000 Taco Bell-Filialen befinden sich in den USA, doch die Fastfood-Kette ist auch in Lateinamerika, Asien und in einigen anderen Ländern Europas vertreten, darunter Großbritannien und Spanien.

Werdet ihr Taco Bell ausprobieren?

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