gamescom 2026: Alle bestätigten Aussteller in der Übersicht

2025 war richtig was los auf der gamescom. Was erwartet uns dieses Jahr? (Foto: Koelnmesse / gamescom / Harald Fleissner)

Wenn sich Ende August die Tore zur diesjährigen gamescom öffnen, gibt es wieder allerhand große und kleine Stände zu besuchen. Hunderte Aussteller*innen aus aller Welt kommen in Köln zusammen, um ihre Spiele, Hardware oder andere Projekte vorzustellen.

Auch wenn die vollständige Ausstellerliste erfahrungsgemäß erst Ende Juli oder Anfang August veröffentlicht wird, kündigen viele Unternehmen ihre Teilnahme schon vorher an. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, fassen wir hier alle aktuellen Informationen zusammen. Die passen wir natürlich an, sobald es Neuigkeiten gibt.

Erste Informationen vom 19. Mai 2025: Als erster großer Einzelaussteller hat Nintendo am 18. Mai 2026 via Social Media die Teilnahme an der gamescom 2026 bekannt gegeben. Außerdem ist bereits bekannt, dass die Stände von Home of Indies und dem Indie Arena Booth erneut viele kleine Indie-Entwickler*innen zusammenbringen.

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Diese Aussteller sind bisher bestätigt

In der folgenden Liste könnt ihr alle bisher bestätigten Aussteller*innen sehen, die hinterlegten Links führen auf die jeweiligen Internetseiten.

(Stand: 19. Mai 2026)

Der Indie Arena Booth 2025 (Quelle: https://home.indiearenabooth.de/press)

Indie Arena Booth

Seit 2013 ist der Indie Arena Booth auf der gamescom vertreten und im Laufe der Jahre ist das Projekt extrem gewachsen. Während im ersten Jahr 10 Entwickler*innen auf lediglich 45 m² ihre Spiele präsentierten, waren es 2025 bereits 197 – auf einer Fläche von mehr als 2.000 m². Damit ist der IAB der größte Indie Developer Booth der Welt. (via. Indie Arena Booth)

Die Bewerbungsphase für den diesjährigen Stand ist bereits geschlossen und in den kommenden Wochen werden wir erfahren, welche Projekte wir 2026 auf der gamescom anspielen können.

Home of Indies

Ähnlich wie beim IAB kommen auch hier viele Indie-Entwickler*innen auf einer gemeinsamen Fläche zusammen. Betreut wird das Projekt von der Agentur FACTORY-C, initiiert wurde es von der koelnmesse selbst. Ein großer Unterschied ist, dass die Spiele hier nicht kuratiert werden, also alle Interessierten teilnehmen können. (via. Home of Indies)

Die Anmeldungen für den Home of Indies-Booth laufen noch bis zum 4. Juni 2026. In den darauffolgenden Wochen erfahren wir dann, welche Spiele dort ausgestellt werden.

Mehr zum Thema Summer Game Fest im Juni 2026: Alle bislang bestätigten Sommer-Showcases mit Terminen und deutscher Uhrzeit in der Übersicht von Tobias Veltin

Auch die GamePro ist auf der Messe

Natürlich sind auch einige aus unserem Team auf der gamescom unterwegs, um kommende Spiele anzuspielen und euch davon zu berichten. Zusammen mit den anderen Webedia-Teams von GameStar, MeinMMO und Co. sind wir zudem wieder mit einem Stand vertreten.

Dort erwartet euch nicht nur ein spannendes – aber aktuell noch super geheimes Programm – sondern auch die nächste große FYNG Show. Schaut also unbedingt bei uns vorbei.