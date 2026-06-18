LEGO-Fan baut richtig cleveren Dune-Book Nook, der sich in 2 Buchstützen verwandelt und zeigt ihn im Video

Ein tolles Modell für LEGO- und Dune-Fans zugleich. (Quelle: Reddit - Bbeethoven99)

Wenn es um die Verschönerung des eigenen Bücherregals geht, denkt man nicht unbedingt an LEGO. Die Klemmbausteine landen meist im Regal oder, je nach Wert des jeweiligen Sets, in einer Vitrine. Wer Bücher in Szene setzen möchte, greift eher zu einem Book Nook. Aber warum eigentlich nicht beides kombinieren?

Praktisch und cool

Das dachte sich zumindest ein User auf Reddit, der seine liebsten Bücher etwas besser in Szene setzen wollte und dafür zu den Klemmbausteinen griff. Herausgekommen ist etwas, das wohl jeder Dune- oder LEGO-Fan gerne selbst hätte.

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Autoplay

In einem Video präsentiert er einen Book Nook im Stil von Dune, der berühmten Romanreihe von Frank Herbert. Zu sehen ist die Wüste von Arrakis, in der ein einsamer Fremen einem gewaltigen Sandwurm gegenübersteht.

Doch der Book Nook hat mehrere coole Features, die im Video vorgestellt werden. So lassen sich die beiden Seiten auseinanderziehen, um mit dem Modell eine größere Lücke zu füllen. Die Ästhetik bleibt dabei erhalten, da die Dünen nahtlos ineinander übergehen. Alles wirkt weiterhin wie aus einem Guss.

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Zieht man das Modell auseinander, hat man gleichzeitig zwei Buchstützen. Perfekt also, um alle Dune-Werke zu flankieren. Zumindest, wenn man genug Platz hat. Dune hat mehr Bände als die meisten Reihen.

Sogar die Rückseite wird genutzt und enthält eine Höhle samt Minifigur von Paul Atreides.

Warum gibt es noch keine Bauanleitung?

Bei der Community von r/lego kommt der Build sehr gut an. Sogar so gut, dass die meisten sich direkt an den Nachbau setzen würden:

Du kannst doch nicht so etwas Geniales auf Reddit zeigen, ohne gleich eine Anleitung auf Rebrickable bereitzustellen. Das ist fantastisch!

Der Baumeister hat auf die hohe Nachfrage auch schon reagiert und versprochen, dass wir bald alle selbst ein Stück Arrakis im Regal haben dürfen:

Okay, ich schätze, dann sollte ich mich wohl darum kümmern. Ich werde versuchen, die Anleitungen im Juli online zu stellen. Bis zum Kinostart bleibt dann noch genug Zeit, um die benötigten Steine über BrickLink zu bestellen!

Ich zumindest freue mich schon darauf. Denn meine Frau hat mir beim Schreiben dieser News über die Schulter geschaut und will das Teil unbedingt haben.

Habt ihr Book Nooks in eurem Bücherregal und wäre das hier etwas für euch?