Ihr habt beim LEGO bauen keine Angst vor dem Chaos - und bei mir ist inzwischen genau das Gegenteil der Fall

In unserer Umfrage wollten wissen, ob ihr beim LEGO bauen vorsortiert und eure Antwort darauf fiel ganz anders aus wie die von Samara.

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Samara Summer
17.06.2026 | 08:00 Uhr

Sortieren oder nicht sortieren - das ist hier die Frage! Sortieren oder nicht sortieren - das ist hier die Frage!

Beim LEGO bauen, gibt es ganz unterschiedliche Typen: Die einen sortieren erst mal feinsäuberlich alle Teilchen, bevor sie auch nur die ersten Noppen ineinanderstecken, die anderen reißen die Tüte auf und legen los. Dann gibt es noch jede Menge dazwischen; also diejenigen, die ganz grob nach Form und/oder Farbe ordnen.

Wir wollten in unserer Umfrage wissen, zu welcher Art von Baumeister*innen ihr gehört und ihr hattet eine klare Antwort.

Video starten 0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

Ihr haltet euch nicht mit der Sortierung auf!

In unserer Umfrage haben wir euch aus drei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wählen lassen und die klare Mehrheit von euch gehört zu denen, die sofort loslegen. Bei der Frage, ob ihr vorsortiert, habt ihr wie folgt abgestimmt:

  • Ne, Tüte auskippen und los geht's! (69%, 354 Stimmen)
  • Ich sortiere grob vor - nach Größe, Farbe oder Form (22%, 113 Stimmen)
  • Ich sortiere nach verschiedenen Kriterien umfangreich vor (9%, 46 Stimmen)

Mehr als zwei Drittel von allen, die mitgemacht haben, suchen sich also das richtige Teil mitten aus dem bunten Chaos heraus, etwas mehr als ein Fünftel von euch sortiert zumindest noch grob. Bei der ganz aufwendigen Sortierung wird es dann schon eng.

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Ich bin zur Sortiererin mutiert

Ich selbst habe tatsächlich erst vor Kurzem mit Klemmbausteinen losgelegt und bin bei meinem vierten und jüngsten Bau wesentlich penibler vorgegangen. Bei den anderen dreien habe ich entweder ebenfalls wild drauf losgebaut oder nur ganz grob in etwa vier Schüsseln sortiert.

Samara Summer
Samara Summer

Samara war ein Playmobil-Kind und hat selbst keine nostalgischen Gefühle für Klemmbausteine. Allerdings findet sie die entspannte Community und ihre coolen Bauten so inspirierend, dass sie sich Ende letzten Jahres zum ersten Mal selbst an einem ersten Set versucht hat, dem Creel House zu Stranger Things. Seither sind weitere Projekte dazugekommen.

Mein letztes Set war die Leinwand mit den galoppierenden Pferden zum chinesischen Neujahr, beziehungsweise dem Jahr des (Feuer-)Pferdes. Hier habe ich mal was ganz anderes ausprobiert: Ich habe alle Steinchen auf dem Boden des Kartons verteilt und dann wirklich feinsäuberlich jede Art von Teil auf ein separates Häufchen geschoben.

So hatte ich immer sofort übersichtlich den richtigen Stein zur Hand und dank des Kartons konnte trotzdem nicht so leicht irgendetwas vom Tisch fallen oder unter anderen Sachen verlorengehen. Und wenn ich ehrlich bin, fand ich das Ordnen fast genauso entspannend wie den Bau selbst. Bei anderen Sets habe ich dagegen manchmal bei der Suche durchaus mal geflucht.

Ich jedenfalls werde bei kommenden Sets mit über 1000 Teilen bestimmt wieder so vorgehen, gönne euch aber auch euren Schnellstart. Schließlich gibt es hier kein "richtiges" Vorgehen, sondern es zählt allein der ganz persönliche Spaß.

Geht ihr bei Klemmbaustein-Sets schon immer auf dieselbe Weise vor oder entwickelt ihr ab und an auch mal neue Strategien? Und baut ihr mit Anleitungsheft oder App?

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