LEGO-Baumeister baut Bowser-MOC und das sieht richtig cool aus - obwohl die gelben Steine ausgegangen sind

LEGO-Fans basteln nicht nur nach Anleitung, sondern auch eigene Kreationen (MOC=My Own Creation). Die sehen teils besser als die offiziellen Sets aus.

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David Molke
07.06.2026 | 17:02 Uhr

Seht euch dieses abgefahrene Bowser-MOC aus LEGO an (Bild: reddit.comuserthelegoblacksmith) Seht euch dieses abgefahrene Bowser-MOC aus LEGO an (Bild: reddit.com/user/thelegoblacksmith/)

Mit offenen Systemen wie LEGO-Steinchen oder anderen Bauklötzen sind der Fantasie theoretisch keine Grenzen gesetzt. Praktisch loten viele Fans und besonders begabte Baumeister immer wieder die Grenzen des Machbaren aus. Dabei kommen richtig coole, kreative und teils sehr spezielle Bauwerke heraus.

LEGO-Baumeister präsentiert richtig coolen Bowser-MOC

Die LEGO-Eigenkreationen heißen im Fachjargon und unter Fans MOC (MOC=My Own Creation). Das heißt, dass hier keinerlei offizielle Anleitung oder ein bestimmtes, verkauftes Set zugrunde liegen, sondern einfach frei Schnauze gebaut worden ist. Oft sind diese Kunstwerke ganz besonders gelungen, wie dieser Godzilla aus LEGO zum Beispiel.

Video starten 1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

Selbstverständlich gibt es auch große Überschneidungen zwischen LEGO-Fans und Menschen, die Videospiele lieben. Genau in dieser Schnittmenge befindet sich auch der passionierte Baumeister und Reddit-Nutzer thelegoblacksmith. Er hat unter anderem schon ein richtig cooles Super Mario-MOC auf die Beine gestellt:

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Aber das war natürlich noch nicht alles. Wie die Person auf Reddit selbst schreibt, musste nach Mario auch einfach noch ein Bowser-MOC her. Auch für den Mario-Bösewicht und ewigen Widersacher des italienischen Klempners wurde wieder auf einen sehr expressionistischen Stil mit groben Zügen und wenig Steinen gesetzt.

Besonders herausfordernd war bei diesem MOC wohl, dass dem Baumeister gegen Ende leider die gelben Steinchen ausgegangen sind, wie er selbst schreibt. In der Caption zu seinem Reddit-Post fragt er nach, ob das auffallen würde.

Daraufhin kommentiert ein anderer LEGO-Fan, dass es zwar tatsächlich offensichtlich sei, dass die gelben Steinchen Mangelware waren, das aber überhaupt nichts ausmachen würde – die LEGO-Eigenkreation sehe immer noch "phänomenal" aus. Dem können wir uns nur anschließen:

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Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: Das neueste LEGO-Videospiel LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist vor Kurzem erschienen und hat internationale Top-Wertungen eingeheimst. Es dürfte nicht nur all jenen extrem viel Spaß machen, die die LEGO-Figuren oder die Batman Arkham-Spiele lieben, sondern ist auch einfach ein richtig gelungenes Open World-Abenteuer geworden.

Wie gefallen euch die LEGO-Figuren zu Bowser und Mario?

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