Super seltener LEGO CD-Player aus dem Jahr 2001 aufgetaucht: Besteht aus riesigen "Klötzchen", die ihr unterschiedlich stapeln könnt und hat Stauraum für Discs

Ein spannender Post stellt den 25 Jahre alten LEGO CD-Player vor, den es nur in Japan gab und der mit richtig coolem Klötzchen-Design kommt.

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Samara Summer
04.06.2026 | 19:23 Uhr

Hier zeigt ein YouTuber das coole Teil im Video (Bildquelle: Manpai慢拍科技, https:www.youtube.comwatch?v=FRAoN9T1cow). Hier zeigt ein YouTuber das coole Teil im Video (Bildquelle: Manpai慢拍科技, https://www.youtube.com/watch?v=FRAoN9T1cow).

Wenn wir von gefragten LEGO-Raritäten sprechen, geht es in der Regel um alte Sets, nach denen sich Fans die Finger lecken. Aber es gibt auch andere obskure Produkte, von denen wir teilweise selbst noch nie gehört hatten. Dazu gehört unter anderem dieser richtig coole CD-Player aus dem Jahr 2001, den wir uns am liebsten gleich selbst ins Regal stellen würden.

Diesen 25 Jahre alten LEGO-CD Player kannten wir noch gar nicht

Heute muss es extrem schwierig sein, ein Exemplar zu ergattern. Laut der Tech-Instagrammerin weelian wurden nur 1000 Stück überhaupt produziert und die waren nur in Japan zu haben. Es gab zwar später noch weitere LEGO CD-Spieler, die ihr auch teilweise auf eBay finden könnt, dieser hier hat aber ein besonders cleveres Design und jede Menge coole Details. Dank Social-Posts können wir sie immerhin von Weitem bestaunen.

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Das Gerät besteht aus mehreren überdimensionierten "Klötzchen", die unterschiedlich gestapelt werden können. Dazu gehören nicht nur der eigentliche CD-Spieler und die Boxen, sondern auch Fächer, in denen Discs gleich stylisch gelagert werden können.

Unter anderem in diesem Post könnt ihr euch die unterschiedlichen Möglichkeiten zum Stapeln anschauen:

Süß sind auch die kleinen Details. Die Stecker an den Kabeln, mit denen die einzelnen Bausteine verbunden werden, kommen ebenfalls in Form von Klötzchen, genau wie der Netzstecker und die Fernbedienung, bei der auf die einzelnen Noppen gedrückt werden kann. Neben der digitalen Anzeige befindet sich ein laufendes LEGO-Männchen.

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Unter diesem und weiteren Posts, etwa auf Reddit, X/Twitter oder YouTube, sammelt sich jede Menge Begeisterung. So schreibt beispielsweise ein User: "Ich habe noch nie eine einzige Sache auf der Welt mehr gebraucht als das." Einige Personen finden außerdem, das Design hätte perfekt zum GameCube gepasst.

"Bitte hör auf zu lachen und nimm mein Geld", kommentiert ein anderer User auf Instagram. Auch auf YouTube würde jemand am liebsten gleich zuschlagen. Eine Neuauflage des Geräts wäre womöglich äußerst erfolgreich. Die Kombination ist einfach Nostalgie pur.

Hättet ihr das Teil auch gerne oder ist euch das ein wenig zu auffällig oder liefert nicht ganz den gewünschten Sound? Beziehungsweise: Besitzt ihr überhaupt noch CDs, die ihr hier abspielen könntet?

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