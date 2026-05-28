Vater eines LEGO-Fans kauft sich große Plastikbox voller LEGO für 65 Euro – darin befinden sich zahlreiche alte Sets und über 100 Minifiguren

Die Kiste ist voller alter Sets und Minifiguren. (Bild: al3xanderthegoat auf Reddit)

In vielen Kinderzimmern gab es früher eine große Kiste, in der am Ende alle LEGO-Steine und Minifiguren durcheinander gelandet sind. Der Vater eines Fans hat genau so eine Kiste vergleichsweise billig erstanden und darin einen richtigen kleinen Schatz gefunden.

LEGO-Kiste voller cooler Sets

Klar, am besten sehen LEGO-Sets vermutlich aus, wenn sie komplett aufgebaut und passend in Szene gesetzt werden. Besonders für Kinder ist allerdings das Spielen und Kombinieren oft wichtiger und so kann es schnell passieren, dass ein Set gar nicht mehr vom anderen zu unterscheiden ist.

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Beim Aufräumen landen dann alle Steine und Teile in einer einzigen Kiste oder Schublade. So oder so ähnlich ist es wohl auch zu der Kiste aus der Geschichte vom Reddit-User "al3xanderthegoat" gekommen.

Der schreibt nämlich, dass sein Vater eine große Plastikbox für 75 US-Dollar, also umgerechnet etwa 65 Euro, gekauft hat. Beim Öffnen kamen dann zahlreiche Sets und die dazugehörigen Minifiguren aus den 1990er- und 2000er-Jahren zum Vorschein.

Den Post mit ein paar Bildern findet ihr hier:

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Es sind wohl mehr als 100 Minifiguren und auch bei den Sets sind einige echte Raritäten dabei. Das Set "6769 Western Cowboys Fort Legoredo" ist im kompletten Zustand etwa alleine schon um die 300 Euro wert.

Zu sehen sind zudem noch jede Menge Star Wars-Figuren, ein paar Piraten, Astronautinnen und vieles mehr. Der User schreibt, dass es eine ziemliche Aufgabe ist, alle Figuren wieder richtig zusammenzubauen und auch die Sets stark durcheinandergewirbelt wurden.

In den Kommentaren halten sich Glückwünsche und Neid in etwa die Waage. Der Deal ist tatsächlich ziemlich gut gewesen und vielen LEGO-Fans dürfte es schon beim Anblick der vielen Steine und Figuren mächtig in den Fingern kribbeln.

Einige User helfen sogar dabei, ein paar der Sets zu identifizieren. Bis feststeht, ob sie alle komplett sind und um welche Sets es sich handelt, dürften viele Stunden kleinteiliger Arbeit ins Land ziehen. Bei dem Ergebnis lohnt sich das aber auf jeden Fall.

Was haltet ihr davon? Habt ihr eure alten LEGO-Sachen noch?