Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

Sebastian Zeitz, Maximilian Franke
08.01.2026 | 11:44 Uhr

LEGO hat ein komplett neues Spielsystem mit Smart Play angekündigt. Wir konnten es uns bereits anschauen und haben für euch ein Video mitgebracht, das in 60 Sekunden erklärt, was euch erwartet. Das ganze System startet am 01. März mit Star Wars-Sets – weitere Reihen sollen über das Jahr hinweg folgen. Wir zeigen euch in der Übersicht die ersten Smart Play-Sets.
