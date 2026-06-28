LEGO-Fan kauft sich ein originalverpacktes altes Set, aber eine Tüte fehlt - und Ersatzteile zu bekommen, wird jetzt knifflig

Eigentlich ist ein neues LEGO-Set immer ein Grund zur Freude. Doch es kann richtig ärgerlich werden, wenn ein Teil fehlt.
Und wenn es nicht bei einem Teil bleibt, sondern sogar eine komplette Tüte fehlt, dann wird die Sache richtig kompliziert.
Eine Rakete ohne Spitze
So erging es dem Reddit-User djepoxy, der im vergangenen Jahr verzweifelt im Subreddit r/lego nach Hilfe suchte. Nach einigen Stunden Bauarbeit musste er nämlich feststellen, dass ein entscheidender Teil fehlte.
LEGO hat bei seinem Modell der Apollo-Rakete in diesem Karton offenbar die Spitze vergessen – die komplette Tüte 12, in der sich die Bausteine befinden sollten, fehlte trotz komplett neuer und versiegelter Verpackung.
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Doch an Ersatz zu kommen, könnte sich als echte Herausforderung erweisen.
LEGO, wir haben ein Problem
Denn das Modell ist längst nicht mehr im Handel erhältlich. Die NASA Apollo Saturn V (92176) wurde 2020 neu aufgelegt, ist aber seit 2022 offiziell nicht mehr von LEGO zu bekommen – nur noch über Drittanbieter mit Restbeständen oder gebraucht.
Das macht die Ersatzbeschaffung schwierig. Sind Sets noch regulär im Handel, kann man einfach bei LEGO anfragen und bekommt meist schnell Ersatz, wie viele im Reddit-Thread bestätigen. Die Klemmbaustein-Firma bemüht sich generell sehr, dass Sets vollständig sind.
Doch bei älteren Modellen kann das nicht immer garantiert werden – und selbst wenn Ersatz geliefert wird, kann es passieren, dass die Farben nicht mehr exakt übereinstimmen, wie bei diesem speziellen NASA-Grau.
Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.
Ersatz bekommt ihr nicht nur von LEGO
In solchen Fällen sind Drittanbieter oft eine große Hilfe. Wenn LEGO nicht weiterhelfen kann, gibt es Plattformen wie Bricklink.com, auf denen viele ältere Steine noch einzeln erhältlich sind.
Sogar Anleitungen oder Verpackungen lassen sich dort kaufen. Selbst wenn es schwierig wird, ist also nicht alles verloren.
Könnt ihr ähnliche Geschichten erzählen? Hattet ihr schon einmal fehlende Teile und hat LEGO euch in diesem Fall geholfen?
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