LEGO-Fan möchte eine Star Wars-Szene realistisch nachstellen und macht deshalb mit einer Lupe ein Loch in eine Minifigur

LEGO entfacht bei vielen von uns seit Kindheitstagen die Kreativität. Und je älter die Sets und ihre Erbauer werden, desto ausgefallener werden auch die Methoden, um ikonische Szenen perfekt nachzubauen. Fehlt dann doch mal das passende Teil, ist Improvisation gefragt – und manchmal sogar ein Hauch von Brandstiftung.
Eine Szene direkt aus Star Wars
So erging es dem Reddit-User Creepy_Store3335 im vergangenen Jahr. Als großer Star Wars-Fan wollte dieser eine Szene mit Darth Vader nachstellen. Doch ihm fehlte das passende Teil, um das Laserschwert überzeugend durch einen Sturmtruppler darzustellen.
Seine Lösung: Er nahm eine Lupe und brannte mithilfe des Sonnenlichts ein Loch in die Figur. Das Laserschwert passt nun genau hindurch – und dank der verrußten Ränder sieht das Ganze auch noch erstaunlich authentisch aus. Schließlich würden sich bei einem echten Lichtschwert auch Brandspuren zeigen.
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Sid aus Toy Story lässt grüßen
Die Idee kommt im Subreddit ziemlich gut an – auch wenn einige LEGO-Fans leicht nervös werden. User 3MATX kommentiert trocken:
Illegale Bautechnik – ab ins Gefängnis!
Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.
Andere malen sich schon die nächsten, deutlich düstereren Szenen aus dem Star Wars-Universum aus. Stichwort: Jünglinge. LastChans1 meint etwa:
Einfach die Minifigs ganz nah an die Herdplatte bringen …
Am witzigsten fanden wir aber eine Theorie von RWMaverick:
Dieser Beitrag wird ihnen präsentiert von Sid aus Toy Story
Sollte dieser Vergleich stimmen, wollen wir gar nicht wissen, was die Figuren durchmachen, wenn gerade niemand im Raum ist.
Habt ihr schon mal Figuren zweckentfremdet oder sogar “geopfert“, um eine Szene besonders realistisch darzustellen?
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