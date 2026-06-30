LEGO-Fans wünschen sich zur WM ein 26 Jahre altes Set zurück, mit dem ihr die Matches sogar nachspielen könnt

Das war eines der LEGO Fußball Sets. (Bild: reddit.com/user/kkOmafanboy/)

Die Fußball-WM der Herren muss jetzt ohne die deutsche Nationalmannschaft weitergehen, aber dürfte immer noch jede Menge Zuschauer*innen haben. Dass es zwischen diesen Fans und denjenigen, die auch LEGO mögen, Überschneidungen gibt, dürfte wohl niemanden wundern. Besonderes Interesse weckt dementsprechend jetzt ein altes Fußballspiel-Set.

LEGO-Fans wünschen sich Neuauflage dieses Fußball-Sets

Auf Reddit schreibt eine Person, dass LEGO ruhig auch mal wieder ein richtiges, spielbares Fußballset auf den Markt bringen könnte, wie sie es früher gemacht haben. Vor allem, wo sie doch jetzt auch schon eine neue Kollektion passend zur aktuellen Fußball-WM auf den Markt gebracht haben. Insbesondere ein altes Set weckt nostalgische Erinnerungen.

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Gemeint ist dabei das Set mit der Nummer 3409, das hierzulande auf den Namen "Arena der Champions" hört und 2000 veröffentlicht worden ist. Damals sogar mit Zinédine Zidane auf der Verpackung! Es war ein relativ simples Set, das dank eines Kniffs aber auch wirklich zum Fußballspielen mit den LEGO-Figuren benutzt werden konnte.

Die kleinen Figürchen hatten nämlich eine spezielle Halterung an den Beinen, die hinten einen Griff hatte, der auch als eine Art Knopf zum Schießen des Fußballs genutzt wurde. Ihr findet das Set aktuell beispielsweise für knapp 120 Euro gebraucht im Netz, hergestellt wird es nicht mehr.

So sieht es aus:

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Das ruft natürlich jede Menge Erinnerungen hervor. Eine ganze Menge Fans erinnern sich unter dem Beitrag daran, die Figuren selbst ausgetauscht zu haben. Ihr könnt selbstverständlich die Minifiguren gegen alle Figuren austauschen, die ihr so zuhause habt. Einem Match Ritter gegen Piraten oder Sturmtruppler gegen Ninjagos steht nichts im Wege.

Es war aber nicht das einzige Fußballset von LEGO dieser Art. Im Jahr 2006 wurde nochmal ein ganz ähnliches mit demselben Prinzip veröffentlicht. Es hieß schlicht "große Fußball Arena" und hatte die Nummer 3569. Da kamen noch ein paar Strahler und etwas mehr Drumherum dazu, aber das Spielprinzip war dasselbe. Auch dieses Set gibt es gebraucht noch online.

Es sieht aktuell zwar nicht danach aus, als würde LEGO ein derartiges Set noch einmal neu veröffentlichen, aber dass es immerhin zwei Möglichkeiten gibt, ist doch auch schon einmal was. Im Zuge dessen haben einige LEGO- und Fußball-Fans übrigens auch herausgefunden, dass es sogar ein LEGO-Tischfußball-Set gibt, das wirklich funktioniert und bespielt werden kann.

Kanntet ihr diese Sets schon oder hattet sie vielleicht sogar?