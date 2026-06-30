Deutschland hätte bei der WM 2026 laut EA Sports FC eigentlich locker gegen Paraguay gewinnen müssen - und trotzdem war die Niederlage nicht unerwartet

Die deutsche Mannschaft hat es diesmal nur ins Sechzehntelfinale geschafft. Dabei liegen laut Sports FC 26 mehr als 100 Punkte Unterschied zwischen den Teams.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
30.06.2026 | 12:55 Uhr

Das deutsche Team hat sich beim WM-Spiel gegen Paraguay nicht von der besten Seite gezeigt. Das deutsche Team hat sich beim WM-Spiel gegen Paraguay nicht von der besten Seite gezeigt.

Das war's also, die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Für viele deutsche Fans nicht nur ein trauriges Ergebnis, sondern auch ein unerwartetes. Immerhin steht die deutsche Mannschaft deutlich höher im Kurs als das Team von Paraguay.

EA Sports FC 26 hatte zuvor bereits korrekt simuliert, dass Paraguay vermutlich unser Gegner sein wird – und auch, dass das deutsche Team so einige Schwierigkeiten gegen sie haben könnte, trotz eigentlich deutlich besserer Spieler. Die Hälfte der simulierten Spiele hatte das deutsche Team nämlich schon vor dem eigentlichen Sechzehntelfinale verloren.

So sieht Deutschland vs. Paraguay im Spieler-Vergleich aus

Laut den Werten von Sports FC 26 hätte die Partie Deutschland gegen Paraguay eigentlich ziemlich eindeutig ausgehen müssen. Immerhin hat das deutsche Team so einige Spitzenspieler, die an den Start gegangen sind. Darunter etwa Kimmich und Wirtz, die bei FC 26 auf ziemlich beachtliche Gesamtwertungen von 89 Punkten kommen.

Zum Vergleich: Paraguays Spitzenspieler in der Startaufstellung war Gustavo Gómez mit einer Wertung von 78. Wir listen die Gesamtwertungen der Spieler einmal auf.

Video starten 14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

Deutschland - Startaufstellung

Torwart

  • Manuel Neuer - 84

Abwehr

  • Joshua Kimmich - 89
  • Antonio Rüdiger - 86
  • Jonathan Tah - 87
  • Nathaniel Brown - 77

Mittelfeld

  • Aleksandar Pavlović - 79
  • Felix Nmecha - 82
  • Leroy Sané - 82
  • Deniz Undav - 80
  • Florian Wirtz - 89

Angriff

  • Kai Havertz - 82

Paraguay - Startaufstellung

Torwart

  • Orlando Gill - 62

Abwehr

  • Juan José Cáceres - 73
  • Gustavo Gómez - 78
  • José Canale - 69
  • Júnior Alonso - 74

Mittelfeld

  • Damián Bobadilla - 73
  • Matías Galarza - 73
  • Andrés Cubas - 74
  • Miguel Almirón - 76

Angriff

  • Julio Enciso - 73
  • Gabriel Ávalos - 75
Mehr dazu:
EA FC 26 sagt jetzt schon den Fußballweltmeister 2026 voraus - und lag auch bei den letzten 4 WMs richtig
von Linda Sprenger
EA FC 26 sagt jetzt schon den Fußballweltmeister 2026 voraus - und lag auch bei den letzten 4 WMs richtig
WM-Modus für EA Sports FC 26 enthüllt: Alle 53 lizenzierten Nationen und wie das Turnier abläuft
von Dennis Müller
WM-Modus für EA Sports FC 26 enthüllt: Alle 53 lizenzierten Nationen und wie das Turnier abläuft

Zusammengerechnet kam die deutsche Startaufstellung auf eine Punktzahl von 917, was durchschnittlich 83,3 Punkten pro Spieler entspricht. Das Team aus Paraguay liegt dagegen bei 800 Punkten, durchschnittlich also 72,7.

Aber diese Zahlen zeigen natürlich auch, dass Werte nicht alles sind. Neben der unglücklichen Verletzung von Nico Schlotterbeck vor einigen Tagen fehlte daneben etwa auch Jamal Musiala in der Startaufstellung gegen Paraguay. Eingewechselt wurde er erst in der 63. Spielminute. Am Ende entschied dann das Elfmeterschießen.

Wie ist eure Stimmung nach diesem Sechzehntelfinale und habt ihr den Ausgang erwartet?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
EA Sports FC 26

EA Sports FC 26

Genre: Sport

Release: 25.09.2025 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Deutschland hätte bei der WM 2026 laut EA Sports FC eigentlich locker gegen Paraguay gewinnen müssen - und trotzdem war die Niederlage nicht unerwartet

vor 22 Stunden

Nintendo Switch Spiele im Angebot – diese Meisterwerke solltet ihr nicht verpassen!

vor 4 Tagen

Ciao Adidas - Nike teast bei der WM neues DFB-Trikot, das wir dann vielleicht auch in EA Sports FC 27 sehen werden

vor 4 Tagen

WM 2026: Deutschland muss im Sechzehntel-Finale gegen diesen nicht zu unterschätzenden Gegner ran - laut EA Sports FC 2026

vor einer Woche

Das sind die 7 besten Spieler der WM 2026 - Laut EA Sports FC 26-Rankings
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Deutschland hätte bei der WM 2026 laut EA Sports FC eigentlich locker gegen Paraguay gewinnen müssen - und trotzdem war die Niederlage nicht unerwartet

vor 40 Minuten

Deutschland hätte bei der WM 2026 laut EA Sports FC eigentlich locker gegen Paraguay gewinnen müssen - und trotzdem war die Niederlage nicht unerwartet
Nishino, CEO von Sony: Beabsichtigen nicht, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen - dürfte damit auch die PS6 meinen   1

vor einer Stunde

Nishino, CEO von Sony: "Beabsichtigen nicht, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen" - dürfte damit auch die PS6 meinen
Xbox-Reset: Microsoft macht offenbar erstmal keine Game Pass-Deals mit Third Party-Studios mehr   1  

vor einer Stunde

Xbox-Reset: Microsoft macht offenbar erstmal keine Game Pass-Deals mit Third Party-Studios mehr
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Juni 2026)   6     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Juni 2026)
mehr anzeigen