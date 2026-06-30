Deutschland hätte bei der WM 2026 laut EA Sports FC eigentlich locker gegen Paraguay gewinnen müssen - und trotzdem war die Niederlage nicht unerwartet

Das deutsche Team hat sich beim WM-Spiel gegen Paraguay nicht von der besten Seite gezeigt.

Das war's also, die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Für viele deutsche Fans nicht nur ein trauriges Ergebnis, sondern auch ein unerwartetes. Immerhin steht die deutsche Mannschaft deutlich höher im Kurs als das Team von Paraguay.



EA Sports FC 26 hatte zuvor bereits korrekt simuliert, dass Paraguay vermutlich unser Gegner sein wird – und auch, dass das deutsche Team so einige Schwierigkeiten gegen sie haben könnte, trotz eigentlich deutlich besserer Spieler. Die Hälfte der simulierten Spiele hatte das deutsche Team nämlich schon vor dem eigentlichen Sechzehntelfinale verloren.



So sieht Deutschland vs. Paraguay im Spieler-Vergleich aus

Laut den Werten von Sports FC 26 hätte die Partie Deutschland gegen Paraguay eigentlich ziemlich eindeutig ausgehen müssen. Immerhin hat das deutsche Team so einige Spitzenspieler, die an den Start gegangen sind. Darunter etwa Kimmich und Wirtz, die bei FC 26 auf ziemlich beachtliche Gesamtwertungen von 89 Punkten kommen.



Zum Vergleich: Paraguays Spitzenspieler in der Startaufstellung war Gustavo Gómez mit einer Wertung von 78. Wir listen die Gesamtwertungen der Spieler einmal auf.

14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

Autoplay

Deutschland - Startaufstellung

Torwart

Manuel Neuer - 84

Abwehr

Joshua Kimmich - 89

Antonio Rüdiger - 86

Jonathan Tah - 87

Nathaniel Brown - 77

Mittelfeld

Aleksandar Pavlović - 79

Felix Nmecha - 82

Leroy Sané - 82

Deniz Undav - 80

Florian Wirtz - 89

Angriff

Kai Havertz - 82

Paraguay - Startaufstellung

Torwart

Orlando Gill - 62

Abwehr

Juan José Cáceres - 73

Gustavo Gómez - 78

José Canale - 69

Júnior Alonso - 74

Mittelfeld

Damián Bobadilla - 73

Matías Galarza - 73

Andrés Cubas - 74

Miguel Almirón - 76

Angriff

Julio Enciso - 73

Gabriel Ávalos - 75

Zusammengerechnet kam die deutsche Startaufstellung auf eine Punktzahl von 917, was durchschnittlich 83,3 Punkten pro Spieler entspricht. Das Team aus Paraguay liegt dagegen bei 800 Punkten, durchschnittlich also 72,7.

Aber diese Zahlen zeigen natürlich auch, dass Werte nicht alles sind. Neben der unglücklichen Verletzung von Nico Schlotterbeck vor einigen Tagen fehlte daneben etwa auch Jamal Musiala in der Startaufstellung gegen Paraguay. Eingewechselt wurde er erst in der 63. Spielminute. Am Ende entschied dann das Elfmeterschießen.

Wie ist eure Stimmung nach diesem Sechzehntelfinale und habt ihr den Ausgang erwartet?