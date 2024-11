LEGO Horizon Adventures: Blaue Schlösser öffnen - So kommt ihr durch die Tore am Ende jedes Levels

Was steckt hinter diesen blauen Toren in LEGO Horizon Adventures?

Vermutlich sind euch beim Spielen von LEGO Horizon Adventures schon einmal große blaue Barrieren aufgefallen, die euch am Ende einer Hauptmission nicht weitergehen lassen. Stattdessen könnt ihr in der letzten Kampfarena lediglich den goldenen Lego-Stein als Belohnung aufsammeln und landet wieder im Dorf Mutterherz.

Während ihr die Kampagne durchspielt, gibt es keine Möglichkeit diese Barrieren zu öffnen. Allerdings haben die gesperrten Durchgänge etwas mit dem "Late Game" zu tun, wenn man es bei einem Spiel wie LEGO Horizon so nennen möchte. Wenn ihr eins der vier Gebiete komplett durchgespielt habt, schaltet ihr Expeditionen im jeweiligen Biom frei und hier findet ihr diese Tore nicht mehr.

Was sind Expeditionen?

Um den “freien Modus” mit Expeditionen freizuschalten, müsst ihr pro Gebiet alle Hauptmissionen beenden. Danach könnt ihr jeweils vier Spitzen-Maschinenjagden absolvieren. Das sind Bonusmissionen, an deren Ende ein Bosskampf gegen eine größere Maschine wartet.

Habt ihr das alles erledigt, könnt ihr im jeweiligen Gebiet Expeditionen starten. Das ist eine Art Endlos-Modus, der euch so oft ihr wollt mit neuen Missionen versorgt. Dafür werden bekannte Versatzstücke aus den bereits absolvierten Aufträgen zufällig aneinander gesteckt, um “neue” Level zu erzeugen.

Hier kommt ihr nur weiter, wenn ihr alle Level eines Kapitels abgeschlossen habt.

Eine Arena in einer Storymission, in der ihr gegen zum Beispiel gegen einen Mini-Boss gekämpft habt, muss im Expeditionsmodus also nicht das Ende sein. Stattdessen könnt ihr hier weiterlaufen und kommt in den nächsten Abschnitt, der vom Spiel hintendran gehängt wird.

Leider ändert das nichts daran, dass ihr in den zufällig zusammengewürfelten Endgameleveln kaum spannende Entdeckungen machen werdet. Besondere Items oder versteckte Geheimnisse findet ihr hier genauso selten, wie in den Hauptmissionen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test zu LEGO Horizon Adventures.

Wenn ihr allerdings auch nach dem Durchspielen einfach nur mehr kurzweilige Action zum leveln haben wollt, Challenges abschließen möchtet oder mehr Geld braucht, dann sind Expeditionen genau das richtige für euch.

