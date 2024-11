Neuer Sony-Titel hat zum Release weniger Steam-Spieler als Concord und daran könnte es liegen

LEGO Horizon Adventures erreicht auf Steam keine hohen Spielerzahlen.

Vor zwei Wochen erschien das erste LEGO-Spiel mit Sony-Lizenz. LEGO Horizon Adventures erzählt grob die Geschichte von Horizon Zero Dawn nach und verpackt die Welt des PS4-Originals in ein lineares Koop-Spiel, das sich auch an eine jüngere Zielgruppe richtet.

Laut Steamdb.info haben seit der Veröffentlichung maximal 602 Menschen gleichzeitig gespielt. Das sind weniger als beim fast schon legendären Multiplayer-Flop Concord. Der Sony-Shooter brachte es „immerhin“ auf 697 gleichzeitig Spielende und wurde kurze Zeit später direkt eingestampft.

Wie steht’s um andere LEGO-Titel auf Steam?

Anders als Concord ist LEGO Horizon Adventures beispielsweise ein Singleplayer-Spiel und damit nicht auf eine große Spielerbasis angewiesen.

Aloys neuer Ableger reiht sich gemessen an der maximalen Spielerzahl relativ unspektakulär zwischen anderen LEGO-Titeln auf Steam ein. Der große Ausreißer ist mit gigantischem Abstand LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. Hier spielten zum Release im April 2022 stolze 80.000 Fans gleichzeitig. Danach fallen die Spitzenwerte anderer LEGO-Spiele massiv ab.

Hier mal ein paar andere Beispiele der Baustein-Abenteuer auf Steam und ihre maximale gleichzeitige Spielerzahl seit Veröffentlichung:

LEGO Star Wars: Skywalker Saga: 82.517

82.517 LEGO Marvel Super Heroes: 5.953

5.953 LEGO Herr der Ringe: 5.045

5.045 LEGO DC Super-Villains: 866

866 LEGO City Undercover: 833

833 LEGO Harry Potter Collection: 620

620 LEGO Batman 2: 523

523 LEGO Fluch der Karibik: 468

468 LEGO Harry Potter Year 5-7: 326

Je nach Größe des zugrunde liegenden Franchises zeichnen sich deutliche Unterschiede ab, was die Spielerzahlen bei Steam betrifft. LEGO Horizon Adventures gehört in der Liste bisher nicht zu den Top-Plätzen.

Ein Grund für die teils niedrigen Steam-Zahlen der LEGO-Marken könnte sein, dass die jüngere Zielgruppe und der Couch-Koop-Ansatz vieler LEGO-Titel eher dazu führen, dass sie auf Konsolen wie der Nintendo Switch gespielt werden. Wenig überraschend ist Horizon Adventures deswegen auch auf Nintendos Hybrid erschienen, obwohl das für Sony untypisch ist. Ein wichtiger Teil der potenziellen Käuferschaft wird von den Steam-Zahlen also nicht abgebildet.

Auch die Wertungen werfen ihren Schatten

Allerdings soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Spiel gemischt aufgenommen wurde. Bei Metacritic steht Aloys Spielzeug-Ausflug aktuell bei 71 Punkten (via Metacritic). Die User-Wertungen liegen mit 5.6 von 10 noch einmal tiefer. Die Steam-Reviews stehen ebenfalls bei mageren 57 Prozent.

Kritisiert wird im Vergleich zum Open-World-Original häufig der fehlende Anspruch und das streng lineare Leveldesign. In unserem Test hatten wir unkomplizierten Spaß mit Horizon Adventures, hätten uns aber gewünscht, dass Guerilla Games und Studio Hobo mehr aus der eigentlich schicken Spielzeugwelt herausholen. Die durchwachsenen Wertungen von Presse und Fans werden dem Spiel jedenfalls kaum geholfen haben.

Das Original Horizon Zero Dawn Complete Edition spielen auf Steam bis heute über 2.600 Menschen täglich, mit einem Rekord von über 56.000 gleichzeitig aktiven Spieler*innen. Aloys Popularität in der Steam-Community dürfte also weniger eine negative Rolle gespielt haben. Ganz zu schweigen von Sonys Marketing-Budget, das ordentlich die Werbetrommel gerührt hat.

Das vor Kurzem veröffentlichte Horizon Zero Dawn Remastered schwächelte allerdings im Vergleich und erreichte bisher nur maximal 2.500 Menschen zur selben Zeit. Ganz ähnlich sieht es auch bei Sonys kürzlichem PC-Release von Until Dawn aus.

Offizielle Verkaufszahlen von LEGO Horizon Adventures für PlayStation 5 und Nintendo Switch gibt es derzeit nicht. Inwiefern Baustein-Aloy dort Erfolge feiern konnte, lässt sich daher nur spekulieren.

Was denkt ihr: Überraschen euch die Steam-Zahlen oder passen sie für euch gut ins Bild?