LEGO Horizon Adventures kürzt die Story des PS4-Originals: So ändert sich Aloys Abenteuer

Horizon Zero Dawn erzählt eine ernste und erwachsene Story. Wie sieht's mit der Lego-Variante aus?

Das originale Horizon Zero Dawn gehört zu den beliebtesten PS4-Exclusives und das liegt nicht zuletzt an der recht komplexen und teilweise düsteren Geschichte. LEGO Horizon Adventures gießt das Universum jetzt in ein ganz neues Spielzeugformat, erzählt im Kern aber die gleiche Geschichte.

Wie bunte Bauklötze und eine Story um Verlust, Verrat und Krieg zusammenpassen, haben uns Art Director Roy Postma und Lead Game Designer Tono Gonzalez im Interview erklärt.

Horizon Zero Light

Wie ihr euch nach dem Trailer sicher schon denken könnt, wird es in LEGO Horizon Adventures nicht so storylastig vorangehen, wie in der Vorlage. Auch wenn Heldin Aloy die wesentlichen Plotpunkte noch einmal durchleben wird, richtet sich die Baustein-Variante vor allem an eine junge Zielgruppe.

Alles direkt zu übernehmen, wäre dementsprechend nicht möglich gewesen, erklärt Postma. Stattdessen ist es eher eine “Märchen-Version” des Originals. Das bedeutet auch, dass viele Elemente gestrichen wurden, insbesondere wenn sie “zu kompliziert oder zu düster” waren.

Dazu gehört auch, dass die bösen Figuren in der Geschichte viel von ihrem ursprünglichen Schrecken verlieren und stattdessen für humorvolle Einlagen sorgen, ergänzt Gonzales. Ein passender Vergleich für diese Momente sei LEGO: The Movie, an dem sich das Team in verschiedenen Bereichen orientiert habe.

Grundsätzlich bleibt es also dabei, dass sich Aloy auf die Suche nach ihrer Mutter und ihrer Herkunft macht. Auch Antagonisten wie die Nemesis-KI bleiben erhalten und stellen sich der Protagonistin in den Weg. Ihr solltet aber nicht erwarten alle Begegnungen und Momente eins-zu-eins wiederzusehen.

Was wurde geändert?

Neben Streichungen von Inhalten wird es auch Anpassungen geben. Ein Beispiel haben uns die beiden Entwickler erklärt. Achtung, es folgen Spoiler für den Anfang von Horizon Zero Dawn!

Im Original lernen wir Aloy als Kind kennen, die bei ihrem Ziehvater Rost lebt. Am Ende der Einführung stirbt dieser aber während des Angriffs eines feindlichen Stammes. Im Original wird dieser dramatische Moment natürlich cineastisch inszeniert und bildet ein einschneidendes, schmerzhaftes Erlebnis für die junge Aloy.

Auch in LEGO Horizon Adventures wird es diesen Moment geben, allerdings anders. Beispielsweise werdet ihr den Tod von Rost nicht direkt sehen und es gibt einen interessanten Kniff. Nachdem Rost sein Schicksal ereilt, bleibt er Aloy als Erzählerstimme erhalten und begleitet sie weiterhin durch ihr Abenteuer.

Wie Kollege Dennis nach seiner Anspiel-Session bestätigen kann, ist das zudem noch warmherzig inszeniert und wird zusätzlich durch einen Vierte-Wand-Bruch lustig aufgelockert. Seine genauen Eindrücke könnt ihr in seiner Preview zu LEGO Horizon Adventures nachlesen.

Wie Entwicklerstudio Gobo mit anderen dramatischen Szenen umgeht, bleibt abzuwarten. Stellt euch aber darauf ein, dass einige fehlen oder entsprechend abgeschwächt sind. Insgesamt solltet ihr aus der Horizon-Fan-Perspektive eure Erwartungen an die Geschichte zurückschrauben. Das Lego-Abenteuer legt seinen Fokus klar auf Zugänglichkeit und Familienfreundlichkeit, ähnlich wie wir es von anderen Lego-Spielen gewohnt sind.

LEGO Horizon Adventures erscheint am 14. November für PS5, Nintendo Switch und PC.