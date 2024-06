LEGO Horizon Adventures - Spielzeit: So lange braucht ihr für das Abenteuer für PS5 und Switch

Das ist die Spielzeit von LEGO Horizon Adventures.

LEGO Horizon Adventures schickt uns als Jägerin Aloy Ende 2024 in die bunte Klemmbaustein-Apokalypse. In einem Interview mit GameSpot hat Narrative-Director James Windeler nun verraten, wie lange uns das bunte Abenteuer beschäftigen wird.

So lange beschäftigt euch LEGO Horizon Adventures

So lange braucht ihr für die Story: 7 bis 8 Stunden

Laut Windeler soll es einige Elemente im LEGO-Titel geben, die den Wiederspielwert erhöhen sollen. Diese werden allerdings zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Wir wissen bereits, dass wir in Horizon Adventures nicht nur gegen die gefürchteten Maschinenwesen kämpfen, sondern nebenbei auch unser Dorf Mutterherz aufbauen und mit neuen LEGO-Dekorationen ausstatten. Vermutlich wird die Suche bzw. das Freischalten neuer kosmetischer Items eine große Rolle in puncto Wiederspielwert spielen.

Was euch mit LEGO Horizon Adventures erwartet

Bei LEGO Horizon Adventures handelt es sich nicht um eine 1:1-Adaption der Vorlage in LEGO-Optik, sondern um eine Neuinterpretation. Das Spiel erzählt die Geschichte von Horizon Zero Dawn neu, allerdings in einer abgespeckten, leichteren Version – gespickt mit jeder Menge typischen LEGO-Humor.

Hier steht uns also kein 30 Stunden Open World-Klemmbaustein-Brocken bevor, sondern eben ein kürzeres, leicht verdauliches Abenteuer.

Den Debüt-Trailer zu LEGO Horizon Adventures könnt ihr euch hier anschauen:

2:11 Lego Horizon Adventures: Wie Forbidden West mit Bausteinen - neues Open-World-Spiel enthüllt

Release und Plattformen: LEGO Horizon Adventures erscheint Ende 2024 nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für die Nintendo Switch und den PC.

Singleplayer + Koop-Modus: Der Titel kann sowohl solo als auch im 2er-Koop mit einem Freund oder einer Freundin gespielt werden. Dabei könnt ihr euch entweder im Couch-Koop zu zweit an den Controller klemmen oder online miteinander spielen.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung zu LEGO Horizon Adventures? Und welche PlayStation-Exclusives sollten eurer Meinung nach ebenfalls eine LEGO-Umsetzung bekommen?