LEGO-Fan entdeckt illegale Bautechnik in offiziellem Herr der Ringe-Set und die Designer könnten sie einfach reingeschmuggelt haben

Die Designer des Minas Tirith-Sets scherzen sogar noch darüber, ein paar Dinge an der Person, die für die Anleitungen zuständig ist, "vorbeizuschmuggeln".

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Eleen Reinke
29.06.2026 | 18:24 Uhr

Sieht gar nicht so schlimm aus, dürfte aber eine der illegalen Bautechniken von LEGO sein. (Bild: ReddituserGuitrum) Sieht gar nicht so schlimm aus, dürfte aber eine der illegalen Bautechniken von LEGO sein. (Bild: Reddit/user/Guitrum)

Sogenannte "illegale Bautechniken" sind in der LEGO-Community berühmt-berüchtigt – also Techniken, die gegen die internen Designvorgaben von LEGO verstoßen. Dabei stehen die verbauten Steine unter Spannung und können dadurch mit der Zeit Schaden nehmen.

Normalerweise tauchen solche Techniken entsprechend nicht in offiziellen Sets auf. Gelegentlich scheinen sie aber doch ihren Weg in Modelle zu finden, wie auch zuletzt beim neuesten Herr der Ringe-Set. Schuld ist das LEGO-Logo.

"Der Designer hat die LEGO-Polizei bestochen"

Aufgefallen war diese kleine Diskrepanz Reddit-User Guitrum, der seinen Fund daraufhin mit der Community geteilt hat. Beim Bauen des neuen Minas Tirith-Sets hat er gemerkt, dass zwei Steine nicht bündig zueinander sind, wenn er sie zusammensteckt.

Video starten 1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

Der Übeltäter dürfte dabei das LEGO-Logo bei einem der Steine sein. Der "D-SNOT"-Stein hat nämlich auf seiner Noppe das Logo aufgeprägt, was aber dazu führt, dass er nicht perfekt in seinen Nachbarstein passt. Er steht minimal ab.

Im fertigen Modell dürfte das kein Problem sein, da die Konstruktion ohnehin von umliegenden Steinen in Form gehalten wird – allerdings wird dabei dann Druck auf das Teil ausgeübt, was zu Schaden führen kann und eigentlich vermieden werden sollte.

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In den Kommentaren stimmen mehrere User zu, dass es sich dabei um eine illegale Bautechnik handeln dürfte. Eine Person scherzt sogar, dass der Designer wohl die LEGO-Polizei bestochen haben müsse.

Dass daran sogar (im weitesten Sinne) etwas dran sein könnte, dürfte die Person vermutlich hier nicht im Hinterkopf gehabt haben. Auf der offiziellen LEGO-Seite gibt es nämlich ein Video zur Entstehung des Sets, wo die beiden Modell-Designer Mike Psiaki und Francois Zapf genau darüber scherzen.

Da sich die Designerin der Anleitungen nämlich während dieses Projekts eine Verletzung zugezogen hatte, musste kurzfristig ein Kollege einspringen, woraufhin Psiaki erzählt:

"Francois und ich haben einander angeguckt und uns gedacht: 'Ist das vielleicht die perfekte Gelegenheit? Ich wette, es gibt ein paar Dinge, die wir an ihm vorbeischmuggeln können.'"

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Das Ganze wird natürlich mit einem ordentlichen Augenzwinkern erzählt, dürfte also nicht allzu ernst zu nehmen sein. Aber wer weiß, vielleicht haben die beiden Designer wirklich hier und da ein paar kleine Freiheiten reingeschummelt? Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass eine "illegale" Bautechnik in einem offiziellen LEGO-Set auftaucht.

In diesem Falle könnte es auch schlicht noch innerhalb der Kulanzgrenze von LEGO liegen.

Wie genau nehmt ihr es mit legalen und illegalen Bautechniken bei euren Klemmbausteinsets?

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