LEGO-Fan baut cooles Buntglasfenster mit "illegaler" Technik, ohne ein einziges Teil zusammenzustecken und 52.000 Leute feiern ihn dafür

Mit den durchsichtigen LEGO-Steinen lässt sich ein ziemlich realistischer Glaseffekt erzeugen. (Bild: YouTube/@izzi_brandon)

Die LEGO-Community beweist immer wieder ihre Kreativität und erschafft aus den kleinen Klemmbausteinen regelrechte Kunstwerke. Manchmal werden die Steine dabei aber auch auf eine Art eingesetzt, die so definitiv nicht vorgesehen ist. So auch bei diesem Eigenbau, der sich dafür aber sehen lassen kann.

Diese LEGO-Fenster sind vielleicht illegal, aber ziemlich schick

Es gibt mehr als genug LEGO-Teile, mit denen sich Häuser, Schlösser oder auch Kirchen bauen lassen. Wer dafür schicke oder ungewöhnliche Fenster haben will, muss hier allerdings schon etwas kreativer werden. Davon hat sich Hobbybauer Izzy Brandon definitiv nicht abhalten lassen und eigene Buntglasfenster entworfen.

Dafür braucht es grundsätzlich nur ein paar durchsichtige LEGO-Steine. Allerdings musste der Fan die auch irgendwie im Fensterrahmen befestigen, da die Steine nirgendwo festgeklickt werden und es auch sonst keine Verbindungsstücke gibt.

Die Lösung war anscheinend eine "illegale" Bautechnik, mit beeindruckendem Ergebnis. Das denkt sich offensichtlich auch die Community, denn ein frischer Repost des Videos auf Reddit hat aktuell bereits über 52.000 Upvotes erhalten. Aber schaut selbst:

Warum illegal? Der Begriff wird hier nicht etwa genutzt, weil Izzy Brandon gegen ein Gesetz verstoßen hat. Die Community bezeichnet aber Bautechniken liebevoll als illegal, bei denen Steine auf eine Art verwendet werden, die nicht vorgesehen ist bzw. bei der Druck auf die Teile ausgeübt wird.

So könnte es auch in diesem Fall sein. Die Steine bleiben augenscheinlich nur deshalb im Buntglasfenster und fallen nicht raus, weil der Rahmen um sie drumherum gepresst wird und sie mit Druck in Position hält. Die Anspannung belastet im schlimmsten Falle den Rahmen und kann das Plastik auf lange Sicht schädigen.

Schick sieht es aber allemal aus! Falls euch beim Anblick trotzdem alle Gesichtsmuskeln zucken, können wir euch beruhigen. Izzi Brandon hat nämlich auch ein paar traditionell zusammengesteckte Buntglasfenster auf seinem YouTube-Kanal:

Ob die Bautechnik für die Buntglasfenster übrigens tatsächlich unter "illegal" fällt, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Genau dieser Punkt wird auch im Reddit-Post von der Community heiß diskutiert. Eine Person hat die Technik etwa direkt selbst ausprobiert und berichtet, dass keine merkliche Anspannung auf den Teilen zu herrschen scheint.

Die Glasteile lassen sich sogar mit dem Finger problemlos rausdrücken, halten ansonsten aber fest. Etwas Druck dürfte trotzdem auf den Teilen liegen, er scheint aber nicht allzu groß zu sein.

Was haltet ihr von "illegalen" LEGO-Bautechniken? Absolutes No-Go oder kann man schon mal machen?