Auch wenn es schon enorm viele Reihen wie Star Wars oder Harry Potter in LEGO Form gibt, war Mario von Nintendo bisher noch nicht mit dabei. Doch damit ist jetzt Schluss, denn nach einem Teaser vor zwei Tagen wurden jetzt mit einem Trailer diverse Sets aus der Mario-Lizenz enthüllt, die mehr sind als nur normales Lego.

Denn wie der erste Trailer zeigt, werden die LEGO Sets eine Abbildung des Spiels an sich sein. Die einzelnen Abschnitte können zu Levelbauteilen zusammengesteckt werden und ergeben so einen Kurs, den ihr mit Mario ablaufen müsst. Die gesamten Sets sind etwas anders aufgebaut als normale LEGO Steine, da alle Figuren und Elemente eher blockförmig und sehr groß ausfallen.

Mehr als nur Plastik: In dem LEGO Mario steckt auch ein wenig Technik. Auf der Figur sind gleich mehrere Displays für die Augen, den Mund und auf der Brust eingebaut. Über Lautsprecher werden die typischen Sounds abgespielt. Über ein einscannbares Feld, wahrscheinlich durch die Near Field Communication-Technik, kurz NFC genannt, kann Mario Gegner besiegen und Münzen einsammeln.

Spielzeug mit Gaming vermischt: Um das Spiel zu starten, setzt ihr Mario in die Warpröhre und dann habt ihr laut dem Trailer 60 Sekunden Zeit, den Kurs zu schaffen und die meisten Münzen zu sammeln. In diese können auch Figuren eingesetzt werden, wie Gumbas, Koopas, Bowser Jr. oder Yoshi. Am Ende des Spiels wartet natürlich die typische Fahne auf euch, wo dann auch die gesammelten Münzen zusammen gezählt werden.

Verschiedene Sets: In dem Trailer sind gleich mehrere Sets zu sehen, die aneinander geknüpft werden können, um einen zusammenhängenden Kurs am Ende zu erstellen. Weitere Infos zu den Sets und den Figuren gibt es bisher noch nicht. Auch ein Release-Datum steht zu diesem Zeitpunkt aus.

