LEGO-Glückspilz kauft begehrtes Set, das nicht mehr hergestellt wird, für nur 44 Euro – es ist mehr als das Zehnfache wert

Dieses Set ist aktuell richtig viel wert (Bildquelle: Reddit, samicaz).

Wenn wir über wertvolle LEGO-Sets zum Schnapperpreis berichten, dann sind das meist ganz alte Nostalgie-Bauwerke. Aber auch Sets, die noch gar nicht allzu viele Jahre auf dem Buckel haben, können ganz schön im Preis steigen, wenn sie entsprechend nachgefragt sind. Das ist bei diesem ganz speziellen Set der Fall. Ein Fan hatte daher richtig Glück, es zu einem Spottpreis abzustauben.

Dieses Set ist so begehrt, dass es inzwischen richtig viel kostet – es sei denn, man ist ein echter Glückspilz

In dem Fall geht es um die LEGO Weltkarte mit der Artikelnummer #31203. Das Set ist im Jahr 2021 erschienen und so speziell im Design, dass es die Gemüter spalten dürfte. Allerdings gibt es offenbar derart viele Geographie-Enthusiast*innen, dass es inzwischen richtig begehrt ist. Das Set wird jedoch nicht mehr hergestellt, weshalb es in letzter Zeit einen ordentlichen Preisanstieg bei den Angeboten gab.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Reddit-User samicaz berichtet von dem Schnapper. Der LEGO-Fan zeigt den Karton auf einem Foto und berichtet, das Set neu auf dem Facebook Marketplace erstanden zu haben – für nur 50 Dollar, was umgerechnet knapp 44 Euro entspricht.

Der angefügte Kommentar macht erst so richtig deutlich, wie sehr sich die Person über den Glücksfund freut:

"Du hast richtig gelesen. 50 Dollar. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen besseren Deal als das bekommen werde, sogar wenn ich was umsonst bekomme."

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Ein Blick auf kürzliche eBay-Verkäufe macht deutlich, welches Schnäppchen der Reddit-User hier geschossen hat. Das Set wurde neu in letzter Zeit immer wieder für über 500 Euro verkauft, teilweise sogar für bis zu 800 Euro.

Die Box ist bei samicaz zwar nicht in ganz perfektem Zustand, sondern hat ein paar Kratzer, beziehungsweise ganz kleine Schrammen und eines von mehreren Tapes war wohl nicht mehr intakt. Doch abseits davon ist alles neu und einwandfrei, wie der User berichtet. Damit würde die Person vermutlich nicht den Höchstpreis von 800 Euro bekommen, aber trotzdem dürfte noch eine ganze Stange Geld drin sein.

Übrigens: Als das Set noch "normal" produziert wurde, lag die unverbindliche Preisempfehlung bei knapp 250 Euro.

Doch saimcaz will das Set gar nicht weiterverkaufen, was für viele bei einem solchen Angebot wohl der erste Gedanke wäre. Stattdessen hat der LEGO-Fan vor, die Weltkarte selbst zu bauen.

In den Kommentaren beglückwünschen andere LEGO-Fans samicaz. XLR8_87, der das Set selbst besitzt, weiß, dass es kontrovers ist, liebt seines jedoch. Als Tipp gibt er samicaz mit, sicherzustellen, dass er beim Bau immer auf der richtigen Seite ist. Die Person selbst sei durcheinandergekommen und habe mehrmals die selbe Kachel gebaut. Was bei der Art des Designs gar nicht so schwer vorstellbar ist.

Hand aufs Herz: hässlich oder cool – Wie findet ihr die Weltkarte?