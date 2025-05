LEGO-Fans wünschen sich legendäres Set zurück, obwohl es nicht einen einzigen klassischen LEGO-Stein hat

Das ist der gesamte Inhalt eines Mini-Sets. Wenig zum Bauen, aber dafür umso mehr zum Spielen.

LEGO-Sets mit hunderten oder gar tausenden von Teilen können für stundenlangen Bau- und Klötzchen-Spaß sorgen. “Mehr“ muss aber nicht zwingend “besser“ bedeuten. Das beweist ein Fan, der ein minimalistisches Set mit insgesamt 33 Klemmbausteinen mit der Community teilt.

Ein Set ohne klassische LEGO-Steine

Der Redditor und LEGO-Fan Techwaveninja schwelgt in Nostalgie und teilt das folgende Set:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Name des Sets: Pirate Minifigures

Pirate Minifigures Set-Nummer: 6251

6251 Veröffentlichungsjahr: 1989

1989 Anzahl Steinchen: 33 (plus 5 Minifiguren)

33 (plus 5 Minifiguren) Listenpreis damals: 6,50 US-Dollar (umgerechnet knapp 6 Euro, inflationsbereinigt knapp 8 Euro)

Besonders eindrücklich ist es dabei, dass das Set ohne klassische Steine auskommt. Das Mini-Set ist aber auch mehr zum Spielen als zum Bauen gedacht, wie die generell geringe Anzahl an Teilchen beweist.



In diesem Bild könnt ihr den überschaubaren Inhalt der “Pirate Minifigures“ sehen (via brickset.com):

Der Inhalt des Mini-Sets ist überschaubar.

Damit können die Pirat*innen des Sets Schätze erbeuten und sich gegen das Gesetz behaupten. Schusswaffen sind nämlich inbegriffen. Ein Papagei für das tierische Gewisse Etwas darf ebenfalls nicht fehlen. Der ist für einige User auch das Highlight des kleinen Sets.

Außerdem muss ein LEGO-Set nicht alleine funktionieren. Zum Beispiel könnten die Pirat*innen einen Überfall auf ein U-Boot planen. Vor 30 Jahren ist das folgende schicke Set erschienen, das sich als Schauplatz für epische Piraten-Schlachten anbietet:

Autoplay

So reagiert die Community

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag wird ersichtlich, dass das Mini-Set den einen oder anderen Nostalgie-Nerv trifft. So erinnern sich beispielsweise zwei User daran zurück, wie die kleinen LEGO-Goldmünzen mit zu ihren liebsten Steinchen gehört haben. Für den Redditor AbacusWizard waren die Themen-Minifiguren-Sets sogar ein Highlight der 1980er- und 1990er-Jahre.

Mehrere Kommentator*innen nutzen die Nostalgie-Ladung und kritisieren die moderne Veröffentlichungsstrategie von LEGO. Hier sind einige Stimmen zum Thema:

„LEGO-Sets vor den Lizenzen waren so gut. Sich für ein bestimmtes Teil durch alte Steinchen-Kisten zu wühlen, fühlte sich so gut an, wenn man dann einen Papagei fand.“ – esdebah

„Ich liebte es, als LEGO von unserer Vorstellungskraft und Kreativität abhing und nicht von IPs diktiert wurde.“ – heilsithlord

„LEGO ist aktuell unbestreitbar an der Spitze seines Spiels, aber manche Sachen der 80er/90er waren besser und konsumentenfreundlicher.“ – OliverNodel

Da wollen wir natürlich besonders wissen, wie ihr die Sache seht: Sehnt ihr euch nach den vergangenen Zeiten von LEGO zurück oder gefällt euch der Weg, den die Marke heute einschlägt?