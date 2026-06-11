LEGO-Baumeister verpasst seinem T-Rex-Skelett die Todespose, in der diese auch in der Realität gefunden werden - verwendet dafür fast keine Zusatzteile

So hat der LEGO-Fan sein Set gebaut (Bildquelle: Reddit, lost_chimaera).

Neben ganz einfachen Set-Bauten strikt nach Anleitung und MOCs (my own creation), zeigen talentierte LEGO-Fans gerne ein "Zwischending": Sets, bei denen kleine Änderungen vorgenommen wurden, um sie zu verbessern.

Ein LEGO-Baumeister hat für sein T-Rex-Skelett einen alternativen Aufbau gewählt, der einer Pose entspricht, die Dino-Fans bekannt vorkommen dürfte. Genau so werden Skelette der Urzeit-Giganten nämlich häufig in der Realität gefunden. Tatsächlich lässt sich das Set nur mit ganz wenigen Zusatzteilen (und entsprechendem Können) genau so bauen.

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Todespose statt Museums-Szene

Reddit-User lost_chimaera berichtet: "Ich habe dem T-Rex Fossil die "Todespose" gegeben, in der diese typischerweise gefunden werden." Dazu hat der Bastler nicht nur ein Foto seines Bauwerks geteilt, sondern auch noch gleich das passende Vergleichsbild vom echten Vorbild.

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Wir haben noch ein weiteres Vergleichsbild für euch. Auf diesem könnt ihr sehen, wie das Set (#76968) ursprünglich von LEGO gedacht war. Es stellt praktisch einen späteren Zeitpunkt in der Geschichte des Skelettes dar, nämlich wenn es bereits im Museum ausgestellt ist und besichtigt werden kann.

Das ist die Originalverpackung (Bildquelle: lego.com).

Für den alternativen Aufbau waren fast keine Zusatzteile notwendig, wie lost_chimeara anbei verrät: "Ich habe lediglich ein paar zusätzliche Scharnierteile verwendet, um den Schwanz nach oben zu biegen."

Besonders cool ist auch, dass das Community-Mitglied sich zusätzlich auch eine passendere Art überlegt hat, die mitgelieferte Ausstellungsplakette zu verbauen. Die ist nämlich in einen Stein integriert, der aus den Teilen gebaut wurde, auf denen normalerweise die Füße des Dinos, beziehungsweise die Halterung, stehen.

Das steckt hinter der "Todespose"

Mir persönlich gefällt der Build richtig gut, da er einfach noch ein bisschen realistischer wirkt und mehr von der Spannung einer Ausgrabung transportiert. Aber woher kommt die Idee?

Warum Dinos häufig in dieser merkwürdig verkrümmten Pose gefunden werden, wurde von Forschenden bereits viel diskutiert und untersucht; festgehalten in diversen Artikeln und Papers (verfügbar z.B. bei American Museum of Natural History oder Scientific American).

Gerade die verkrümmten Hälse haben in der Vergangenheit zu Fehlinterpretationen und falschen Rekonstruktionen der Skelette geführt, weil von einer ganz anderen Körperhaltung ausgegangen wurde. Ob diese "Todespose" aber post mortem zustandekam, beispielsweise dadurch, dass die Körper Wasser ausgesetzt waren, ist ein großer Diskussionspunkt.

Letzteres wurde unter anderem mit Experimenten an Hühner-Kadavern untersucht, die ganz ähnlich reagierten. Eine andere Annahme besagt, dass die Pose ein Ergebnis von Spasmen beim Sterben sind, beispielsweise durch Vergiftungen oder einen Sauerstoffmangel im Gehirn.

Aber mal Theorien beiseite: Wie gefällt euch der alternative Aufbau verglichen mit der von LEGO vorgesehenen Präsentation?