LEGO Week bei MediaMarkt: Sets zu Harry Potter, Mario und Minecraft jetzt im Angebot

In der LEGO Week bei MediaMarkt gibt es unter anderem Sets zu großen Franchises wie Harry Potter günstiger.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt ein großer LEGO Sale. Unter den Angeboten finden sich neben Fahrzeugen und Bausätzen zu großen Film-Franchises wie Marvel und Harry Potter auch eine Menge Sets mit Gaming-Bezug. Besonders für Mario- und Minecraft-Fans ist hier einiges dabei. Der Sale läuft noch bis zum 21. Mai, also bis Sonntag. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Deals:

Die Highlights im LEGO Sale: Mario, Horizon Forbidden West & mehr

Unter den LEGO Sets mit Gaming-Bezug gehören die Mario Abenteuersets und der Langhals aus Horizon Forbidden West zu den Highlights.

Besonderen Spielspaß bringen die Mario Abenteuersets, mit denen ihr eure eigenen kleinen Mario-Level bauen und spielen könnt. Wenn ihr hingegen nach einem eindrucksvollen Ausstellungsstück sucht, ist der Langhals aus Horizon Forbidden West mit 1222 Bauteilen und einer Höhe von 34 cm vielleicht eher das Richtige für euch. Hier eine kleine Auswahl aus den Angeboten:

In einigen Fällen lohnt sich ein Blick auf Amazon, wo es gerade ebenfalls viele LEGO-Sonderangebote gibt. Manche Sets sind hier noch ein kleines bisschen günstiger als bei MediaMarkt. Beispielsweise gibt es den Langhals aus Horizon Forbidden West hier momentan schon für 64,99€. Mehr Lego-Deals bei Amazon findet ihr hier:

LEGO 2K Drive für PS4, PS5 & Xbox mit Bonus vorbestellen!

2:14 LEGO 2K Drive - Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Neben all diesen LEGO-Sonderangeboten könnt ihr euch auch das am 19. Mai erscheinende LEGO 2K Drive schnappen. Es handelt sich dabei um ein Open-World-Rennspiel, in dem ihr an Land und auf dem Wasser unterwegs seid und eure Fahrzeuge und Bote selbst bauen könnt.

Wenn ihr bis zum 18. Mai für PS4, PS5 oder Xbox vorbestellt, bekommt ihr als Bonus das Aquadirt Racer Pack mit einem Straßenwagen, einem Geländewagen und einem Boot kostenlos dazu. Die Versionen für PS5 und Xbox kosten 69,99€, die PS4-Version 59,99€.

Mehr günstige Angebote rund ums Gaming findet ihr in unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: