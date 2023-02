Letzte Chance: Nintendo Switch OLED für nur 285,71€ bei MediaMarkt im Angebot

Noch bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft die große Super-Bowl-Aktion bei MediaMarkt und Saturn, in der ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also von 15,966 Prozent) bekommt, was gerade bei preisstabilen Tech-Produkten zu sehr günstigen Angeboten führt. So bekommt ihr die Nintendo Switch OLED jetzt für nur noch 285,71€ statt 339,99€. Auch die normale Nintendo Switch gibt es zu einem guten Preis, nämlich für 247,90€ statt 295€:

Laut Vergleichsplattformen gibt es beide Konsolen gerade nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Bei der Nintendo Switch OLED gilt das Angebot sowohl für die weiße Version als auch für die Variante in Neon-Blau und Neon-Rot. Bei der normalen Switch gibt es nur die rote und blaue Version zum günstigen Preis.

Weitere Super-Bowl-Angebote

Durch die geschenkte Mehrwertsteuer gibt es in der Super-Bowl-Aktion bei MediaMarkt und Saturn natürlich noch viele weitere Technik-Produkte zu sehr günstigen Preisen, darunter zum Beispiel Handys, Tablets und 4K-Fernseher. Im Gaming-Bereich bekommt ihr unter anderem Headsets, PS5-SSDs wie die Samsung 980 Pro und Controller für PS4, PS5, Xbox und Switch günstiger, darunter auch der Nintendo Switch Pro Controller. Es lohnt sich also, schnell noch bei der Aktion vorbeizuschauen, bevor sie morgen Früh zu Ende geht:

Nintendo Switch: OLED- vs. Standard-Modell

Die Nintendo Switch OLED zeichnet sich vor allem durch ihr kontrastreiches OLED-Display aus, das nicht nur für eine höhere Bildqualität sorgt, sondern auch etwas größer ist als bei der normalen Switch (7 Zoll statt 6,2 Zoll). Deshalb lohnt sich der Aufpreis vor allem für diejenigen, die die Konsole oft im Handheld-Modus nutzen. Es gibt aber auch noch weitere Vorteile wie mehr Speicher (64 statt 32 GB), einen besseren Standfuß und einen LAN-Anschluss an der Docking-Station.