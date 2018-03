Level-5 - Ni No Kuni-Macher planen MMO-artiges Spiel im modernen Setting

Mit dem Release von Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs haben die Entwickler von Level-5 erneut ein JRPG abgeliefert, das großen Anklang bei Fans und Kritikern findet. So umfangreich Ni No Kuni 2 aber auch ist, laut Akihiro Hino, CEO von Level-5, plant das Studio ein noch größeres Projekt für die Zukunft: Eine Art MMO.

Im Gespräch mit 4Gamer (via Gematsu) sprach Hino über True Fantasy Live Online, das geplante Xbox-MMO von Level-5, das 2004 eingestellt wurde. Da dem Studio damals das Know How und die Ressourcen gefehlt haben, kam das Projekt nie zu Stande. Doch 14 Jahre später habe man nun erneut den Mut gefasst und eine neue Idee.

"Wir haben da eine Idee. Ich bin nicht sicher, ob wir es ein MMORPG nennen werden oder nicht, aber wir planen einen großen Titel, der einen vergleichbaren Maßstab haben wird. Und da wir gerade in unser 20. Jahr gehen, wollen wir etwas machen, auf das wir Lust haben. Wenn wir die Hilfe von talentierten Leuten bekommen, die Dinge schaffen, die wir nicht können, dann glaube ich, dass wir es hinbekommen werden. Übrigens wird das Spiel, das wir da vorbereiten, kein Fantasy-Setting haben, sondern eher in der Gegenwart spielen."

Auf die Nachfrage, ob es ihm denn schon erlaubt sei, darüber zu reden, meinte Hino nur, dass er schon angedeutet hatte, dass Level-5 zum 20. Jubiläum ein Spiel machen werde. Das bedeutet aber nicht, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheint, ihm gehe es nur um die Ankündigung. So sei das erste Ni No Kuni das Spiel zum 10. Geburtstag des Studios gewesen, kam aber erst zwei Jahre danach auf dem Markt.

Wie sollte ein MMO von Level-5 eurer Meinung nach aussehen?