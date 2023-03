87 auf OpenCritic: Eines der besten RPGs 2018 ist jetzt im Game Pass

RPG- und Anime-Fans kommen diese Woche beim Game Pass voll auf ihre Kosten.

Der Xbox Game Pass wächst und gedeiht. Einen der aktuellsten Neuzugänge solltet ihr euch nicht entgehen lassen – zumindest dann, wenn ihr auch nur ansatzweise etwas mit RPGs, Echtzeitstrategie, Aufbausimulation und Anime im Ghibli-Stil anfangen könnt. Wenn ihr das alles mögt und ein Abo habt, sind euch viele spaßige Stunden garantiert.

Ni No Kuni 2 ist jetzt im Game Pass und wer es noch nicht kennt, sollte einen Blick wagen

Das ist Ni No Kuni 2: Hier bekommt ihr ein ausladendes, umfangreiches RPG, das seinesgleichen sucht. Das liegt zum einen am Stil, der sich an den Ghibli-Filmen orientiert (das Studio selbst ist hier nicht mehr wie beim Vorgänger involviert, aber Charakterdesigner Yoshiyuki Momose und Komponist Joe Hisaishi). Zum anderen aber natürlich auch am Gameplay.

Am besten seht ihr euch erst einmal einen Trailer zu Ni No Kuni 2 an:

1:17 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe, Charaktere & Spielwelt

Darum geht's: In Ni No Kuni 2 wird Protagonist Roland in eine mysteriöse Fantasie- und Parallelwelt befördert. Dort bekommt er es mit einem jungen König zu tun, der allerdings direkt sein Reich durch einen Putsch verliert. Also machen sie sich gemeinsam auf, ein neues zu gründen – und sich einer größeren Gefahr zu stellen.

Der Vorgänger ist egal: Um mit Ni No Kuni 2 Spaß zu haben, müsst ihr den Vorgänger Ni No Kuni nicht kennen. Die Ereignisse werden zwar erwähnt, liegen aber viele Hundert Jahre in der Vergangenheit und spielen kaum eine Rolle. Wir bekommen es hier eher mit einem neuen Spiel in demselben Universum zu tun.

Was ist so besonders daran? Ni No Kuni 2 fühlt sich an und sieht so aus, als würdet ihr einen Ghibli-Anime spielen. Die Welt steckt voller fantastischer Wesen und liebenswerter Charaktere, ist aber auch mit allerhand Skurrilem und Kuriosem ausstaffiert.

Besonders bemerkenswert ist der Gameplay-Mix: Neben einer klassischen RPG-Weltkarte mit Echtzeitgefechten in eigenen Arenen bietet Ni No Kuni 2 nämlich auch noch einen Echtzeitstrategie- und Aufbau-Teil. Immerhin müsst ihr euer eigenes Königreich aufbauen, verwalten und beschützen. So kommt nie Langeweile auf und für Abwechslung ist gesorgt.

Ab jetzt im Game Pass: Ihr könnt euch von den Qualitäten jetzt selbst ohne größeres Risiko überzeugen. Habt ihr ein Game Pass-Abo, lässt sich Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs seit gestern, dem 21. März einfach herunterladen und ausprobieren.

Das steckt alles drin: Ihr bekommt im Xbox Game Pass aber nicht nur das Hauptspiel, sondern direkt die Prince's Edition von Ni No Kuni 2. Die beinhaltet auch noch sämtliche DLCs, die es dazu gibt und natürlich ein paar schicke Extra-Klamotten aka das Ausrüstungspaket des Prinzen.

Habt ihr Ni No Kuni 2 schon ausprobiert? Welchen Teil der Reihe mögt ihr lieber oder schnuppert ihr jetzt erst rein dank Game Pass-Abo?