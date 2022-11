9 Spiele wie Pokémon, die eure Monstersucht auf PlayStation, Xbox und Switch befriedigen

Mit Pokémon Karmesin & Purpur ist die beliebte Taschenmonster-Serie erst vor ein paar Tagen auf der Nintendo Switch in die neunte Generation gestartet. Neben vielen neuen Monsterchen bietet der Titel erstmals eine komplett offene Welt, die ihr frei erkunden könnt. Wenn ihr das Spiel schon durchhabt und auf der Suche nach Nachschub seid oder ihr mit neidischen Augen auf Besitzer*innen der Nintendo Switch schielt, haben wir neun Alternativen für euch. Vom klassischen Pokémon-Klon bis zum unerwarteten Crossover ist für jede*n was dabei!

Pokémon als MMO: Temtem

3:01 Der neue Temtem-Trailer zeigt die Neuerungen von Version 1.0

Release: 6. September 2022

6. September 2022 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Temtem von Studio Crema wurde über Crowdfunding finanziert und verbindet das Gameplay von Pokémon mit Mechaniken aus MMORPGs. So könnt ihr jederzeit mit Freund*innen und anderen Spieler*innen im Koop losziehen oder euch Online mit anderen Leuten messen. Das Design der Temtems ist liebevoll und etwas "erwachsener" als bei Pokémon. Ansonsten hält sich das Spiel aber nah an der Vorlage. Es gilt, Monster zu fangen, zu trainieren und mit ihnen in taktische Kämpfe zu ziehen.

Monsterzüchten leicht gemacht: Ooblets

3:34 Ooblets - Die süße Pokémon-Alternative ist endlich für die Switch erschienen

Release: 1. September 2022

1. September 2022 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Das niedliche Ooblets mixt die beliebte Pokémon-Formel mit den Stärken eines Stardew Valley oder Harvest Moon. Die namensgebenden Monster könnt ihr selbst auf eurem Bauernhof anbauen und dann in Dance Battles anführen. Darüber hinaus könnt ihr euch mit den Bewohner*innen des kleinen Ortes anfreunden und kleine Abenteuer erleben.

Zurück zu den Wurzeln: Coromon

1:51 Coromon - Gameplay-Trailer zum Pokémon-like für iOS und Android

Release: 31. März 2022 (PC), 21. Juli 2022 (Switch & Mobile)

31. März 2022 (PC), 21. Juli 2022 (Switch & Mobile) Plattformen: Nintendo Switch, PC, Mobile

Wie viele andere Pokémon-Klone geht auch Coromon kaum Risiken ein. Ihr zieht von Stadt zu Stadt, fangt zwischendurch Poké...ähm...Coromon, trainiert sie und besiegt andere Trainer*innen. Mit seiner hübschen Pixel-Grafik erinnert das Spiel aber stark an Game Boy Advance-Zeiten und bietet so eine willkommene Alternative für Nostalgiker*innen. Auch sonst macht der Titel vieles richtig und schneidet deshalb im Test richtig gut ab:

13 0 Coromon im Test Einer der besten Pokémon-Klone auf der Switch

Die alte Nemesis: Digimon World: Next Order

1:06 Digimon World: Next Order erscheint auch für Nintendo Switch und PC

Release: 17. März 2017

17. März 2017 Plattformen: PS4, Nintendo Switch, PC

Ende der 90er und Anfang der 2000er war die wichtigste Frage auf dem Schulhof noch nicht "PlayStation oder Xbox?" oder "iOS oder Android?" sondern "Pokémon oder Digimon?". Beide Franchises liefen als Anime im TV und brachten eigene Spiele heraus. Während Pokémon den Beliebtheits-Contest wohl für sich entscheiden konnte, berufen sich Digimon-Fans bis heute darauf, dass die digitalen Monster deutlich cooler sind und immerhin richtig sprechen können. Wir meinen: Warum für eins entscheiden, wenn man beides haben kann? Wer das Gras auf der anderen Seite des Zauns probieren will, tut das am besten mit Digimon World: Next Order.

Zauberhaftes RPG: Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs

1:17 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe, Charaktere & Spielwelt

Release: 23. März 2018 (PS4 & PC), 17. September 2021 (Switch)

23. März 2018 (PS4 & PC), 17. September 2021 (Switch) Plattformen: PS4, PS5, Nintendo Switch, PC

Mit Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin landete Entwickler Level-5 2013 einen echten Hit auf der PS3. Vor allem der originelle und wunderschöne Anime-Look des Spiels sorgte für Begeisterung. Aber auch die Story zwischen den Welten und das an Pokémon erinnernde Kampfsystem mit niedlichen Monstern konnten überzeugen. 2018 folgte dann mit Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ein vom Original unabhängiger Nachfolger, der auf die gleichen Stärken setzt und sie um taktische Kniffe erweitert.

Poké-Feeling für PlayStation und Xbox: Nexomon

1:12 Nexomon - Trailer zur Pokémon-Alternative für PlayStation und Xbox

Release: 17. September 2021

17. September 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Wenn ihr alle Pokémon-Editionen schon längst durch habt oder auch mal auf einer anderen Konsole auf Monsterfang gehen wollt, bietet sich Nexomon an. Der Titel setzt auf die gleichen Tugenden des großen Vorbilds und bietet ein paar tolle Kreaturen-Designs und eine schick inszenierte Welt. Story und Feinschliff sind zwar nicht ganz auf dem Niveau des Genre-Platzhirsches, der Ausflug lohnt sich trotzdem allemal!

Von Chocobo bis Kaktor: World of Final Fantasy

2:44 World of Final Fantasy - Ankündigungstrailer zum übergreifenden Final Fantasy in Chibi-Optik

Release: 28. Oktober 2016 (PS4), 6. November 2018 (Switch)

28. Oktober 2016 (PS4), 6. November 2018 (Switch) Plattformen: PS4, PS5, Nintendo Switch

World of Final Fantasy ist eigentlich ein Crossover verschiedener Ableger der JRPG-Reihe. In der Rolle zweier Geschwister strandet ihr im Universum von Final Fantasy. Der Look ist dabei aber betont süßlich gehalten und bekannte Charaktere wie Cloud Strife treten mit Kulleraugen und Patschehändchen auf. Darüber hinaus bietet das Spiel aber eine Vielzahl von Kreaturen, die ihr fangen und im Kampf einsetzen könnt. Die perfekte Symbiose zweier JRPG-Welten? Die Antwort gibt's im Test:

8 0 Mehr zum Thema World of Final Fantasy im Test - Zucker-Überdosis

Taschenmonster-Hunter: Monster Hunter Stories 2

3:12 Monster Hunter Stories 2 - Launch-Trailer gibt Ausblick auf kommende Inhalte und mehr

Release: 9. Juli 2021

9. Juli 2021 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Und wo wir schon bei Crossovern beliebter Serien sind, machen wir direkt mit Monster Hunter Stories 2 weiter. Statt wie üblich als Jäger*in durch das Universum von Monster Hunter zu ziehen, schlüpfen wir hier in die Haut eines Riders. Als solcher müsst ihr Monstern die Eier stehlen, den Nachwuchs selbst ausbrüten und aufziehen und dann als Reit- und Kampftiere einsetzen. Ein gelungener Twist, der das Franchise bereichert und ein großer Spaß für Pokémon- und RPG-Fans ist.

Pokémon-Zuchtprogramm: Monster Crown

1:12 Monster Crown - Trailer zur Pokémon-Alternative

Release: 12. Oktober 2021

12. Oktober 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Zu guter Letzt bietet auch Monster Crown ein ähnliches Gameplay wie die älteren Pokémon-Spiele. Im Gegensatz zu denen ist der Titel aber in einer düsteren Welt angesiedelt und erzählt eine weniger liebevolle Geschichte als das Vorbild. Monster Crown bietet darüber hinaus eine spannende Zucht-Mechanik, mit der ihr verschiedene Monster miteinander kreuzen und so neue Spezies erschaffen könnt. Wem Pokémon immer eine bisschen zu sehr "heile Welt" war, könnte hier genau richtig sein.

Habt ihr eine der Pokémon-Alternativen schon gespielt oder gibt es für euch nur das Original? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!