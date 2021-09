Bei Saturn läuft noch bis zum 15. September der Saturn Super Sale, durch den ihr unter anderem Direktabzug in Höhe von bis zu 300 Euro auf 4K-Fernseher ab einem Preis von 599 Euro bekommen könnt. Zudem hat Saturn den Preis für den neuen LG OLED B19 in den Größen 55 und 65 Zoll inzwischen so weit nach unten korrigiert, sodass ihr hier jetzt ein echtes Schnäppchen machen könnt: Für 55 Zoll zahlt ihr mit Direktabzug nur noch 1.049 Euro, bei 65 Zoll sind es 1.449 Euro.

Laut Vergleichsplattformen ist Saturn in beiden Fällen derzeit mit großem Abstand der günstigste Anbieter. Bei Amazon zahlt man beispielsweise momentan 1.169 Euro für die kleinere und 1.649 Euro für die größere Version. Saturn liefert übrigens beide Varianten versandkostenfrei.

Was bietet der LG OLED B1?

Bildqualität: Der LG OLED B19 ist eine von mehreren Varianten des LG OLED B1 und bietet eine sehr hohe Bildqualiät, die schon durch die OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz, unendlich hohen Kontrast und der hervorragenden Farbdarstellung gewöhnlichen LED-TVs deutlich überlegen ist. Im Vergleich zum teureren C1 schneidet er aufgrund der niedrigeren Spitzenhelligkeit und des schwächeren Bildprozessors etwas schlechter ab, in der Praxis fällt der Unterscheid aber selten auf.

Gaming: Im Gegensatz zum normalerweise günstigeren LG OLED A1 bietet der LG OLED B1 ein 120-Hz-Display sowie zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Zocken in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Da zudem auch der Input Lag mit circa 5 ms bei 120 Hz und circa 13 ms bei 60 Hz sehr niedrig ausfällt, ist der LG OLED B1 hervorragend als Gaming-Fernseher geeignet. Natürlich werden auch VRR und ALLM unterstützt.

Fazit: Der LG OLED B1 schneidet sowohl beim Bild als auch bei den Gaming-Features sehr gut ab. Da er zudem vergleichsweise günstig ist, bietet er unserer Ansicht nach das beste Preis-Leistung-Verhältnis unter allen aktuellen 4K-Fernsehern im High-End-Bereich. Deshalb haben wir ihn in unserer Gaming-TV-Kaufberatung auch zur Top-Kaufempfehlung gekürt.

Falls euch das alles trotzdem nicht überzeugt, gibt es im Saturn Super Sale durch den Direktabzug natürlich auch viele andere TV-Modelle zu günstigen Preisen. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

